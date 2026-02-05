Gastronomía tradicional y mascaradas se unen en dos eventos transfronterizos en la ciudad portuguesa "hermana" de Zamora

Braganza, la ciudad portuguesa "hermana" de Zamora, tiene ya todo listo para celebrar dos eventos culturales que suman gastronomía local y tradiciones ligadas a las mascaradas.

La cita tendrá lugar del 12 al 17 de febrero, en la capital de Tras os Montes y su nueva alcaldesa, Isabel Ferreira, ha hecho este jueves una invitación expresa a todos los zamoranos a acudir a esos eventos que son "de referencia nacional y transfronteriza" y que ponen en valor la identidad cultural, los sabores de invierno y las tradiciones ancestrales.

Por una parte, entre el 12 y 14 de febrero, se celebrará la XII Bienal de la Máscara "Mascararte" y por otra, del 13 al 17, se desarrollará el evento "Tradiciones de invierno: botillo, casulas y caretos". Ese festival se complementa además con una semana gastronómica de las tradiciones de invierno del botillo y las casulas (vainas secas de judías o alubias) que se desarrolla desde este viernes día 6 hasta el 17 de febrero, con participación de 23 restaurantes bragantinos.

"Tradiciones de invierno" contará con la presencia de 54 expositores, doce más que el pasado año, e incluirá una zona de exposición, otra de restauración y un área de demostraciones culinarias y degustaciones gastronómicas en la plaza de Camoes, en el centro de la ciudad.

En el evento participarán chefs de referencia nacional como Óscar Geadas, Hélio Loureiro o Marco Gomes, así como con alumnos de ciclos de cocina y restauración. Todo ello se complementará con talleres de máscaras dinamizados por artesanos locales, sesiones de cuentacuentos, actividades de animación, exposiciones temáticas y recreaciones.

Gran desfile de máscaras

Uno de los actos principales de la bienal, que además coincide con la celebración de "Tradiciones de invierno" será el gran desfile de caretos y enmascarados por las calles del centro histórico de Braganza, con participación de casi una treintena de grupos de España y Portugal, algunos de la provincia de Zamora, y alumnado de colegios e institutos de Braganza que harán sus propias escenificaciones de las mascaradas. En total, se espera la participación de un millar de personas en esa multitudinaria muestra de la riqueza de las mascaradas.

El desfile culminará con el espectáculo de la "Quema del Mascareto" en la plaza del Castillo. Un ritual contemporáneo inspirado en las tradiciones ancestrales de invierno que simboliza la renovación, la catarsis colectiva y la resiliencia de las culturas populares en el presente.