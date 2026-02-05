El fuerte viento provoca desprendimientos y caída de cascotes de una fachada en pleno centro de Zamora
Bomberos y Policía Municipal se han trasladado hasta la construcción, ubicada en Santa Clara
T. S.
Los fuertes vientos que traen consigo la borrasca Leonardo en Zamora han provocado una importante caída de cascotes en una fachada de Santa Clara que ha obligado a la intervención de los bomberos a consecuencia de los desprendimientos. La llegada de los agentes con la autoescala ha tenido lugar pasadas las 10.30 horas de la mañana y ha contado también con la intervención de la Policía Municipal, que ha acordonado el acceso a uno de los locales comerciales para garantizar la seguridad mientras los efectivos revisaban la estructura.
Los bomberos han inspeccionado la parte alta del inmueble para comprobar el estado de los elementos ornamentales y cerramientos. A pesar de la afluencia habitual de viandantes en esta arteria comercial de la ciudad, no se han registrado heridos ni daños materiales en los establecimientos comerciales anejos.
La zona afectada ha permanecido delimitada a la espera de una valoración técnica más detallada que determine la necesidad de nuevas medidas de seguridad o trabajos de reparación. La caída de fragmentos desde fachadas antiguas es un episodio que, aunque puntual, se repite ocasionalmente en Zamora, sobre todo, en jornadas de lluvia y viento como las que tienen lugar estos días.
