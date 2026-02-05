El desfile de Carnaval de Zamora alcanza los 670 participantes

Un total de 670 personas se han inscrito para participar en el desfile de Carnaval que tendrá lugar el domingo 15 y el martes 17 de febrero.

La programación festiva arranca este fin de semana en el Teatro Principal con el certamen de murgas en el que tomarán parte cuatro murgas y cuatro romanceros, en los cuatro pases previstos entre el sábado y el domingo, para el que todavía quedan algunas entradas a la venta en la taquilla del liceo.

El concejal de Promoción Económica David Gago remarcó que “planteamos un carnaval de calle, planteamos un carnaval para disfrutar de las murgas, para disfrutar de los disfraces, para disfrutar de la música, contando con todas las charangas de Zamora una vez más que se están convirtiendo en un claro referente musical”.

El grueso del programa comienza el viernes, día 13 de febrero, con una fiesta de disfraces en la carpa de la Plaza Mayor y actuaciones de las murgas por la calle Santa Clara. Ya el sábado junto con el carnaval de calle, destaca el tributo a Estopa “Destrangis”, en la plaza Mayor.

Desfiles

Para el domingo las actividades comenzarán desde la mañana con los talleres para los más pequeños y actuaciones de las murgas. Ya por la tarde, el desfile de Carnaval comenzará a las 19.00 horas con salida desde la avenida Príncipe de Asturias hasta la Plaza Mayor, donde habrá disco móvil.

El martes 17 se celebrará el segundo desfile de carnaval a cuya finalización se entregarán los premios del Carnaval 2026.

El edil del PSOE explicó que en este recorrido "lo único que hacemos es la contratación de la organización del desfile y a los grupos se les subvenciona en función de la cifra de sus componentes" con un desembolso "en torno a 25.000 euros".

Entierro de la Sardina

El carnaval de este año se cerrará el miércoles 18 de febrero con el Entierro de la Sardina, cuyo recorrido se iniciará a las 19.00 horas en la plaza de la Marina para finalizar en la Plaza Mayor donde tendrá lugar una Sardinada Popular, una actividad recuperada el pasado año.

“A pesar del frío y de la lluvia salió relativamente bien, esperemos que este año nos acompañe mejor el tiempo y tener esa tradicional sardinada que se hacía en Zamora en los años 80 que se dejó de hacer y que hemos recuperado el año pasado con bastante éxito” remarcó David Gago que explicó que el cartel promocional del carnaval corresponde a la artista Rebeca Temprano.