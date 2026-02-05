Defensa sin fisuras del sistema público de salud en una mesa política en Zamora

La mesa redonda sobre «La sanidad pública a debate. Su futuro en manos de los partidos políticos», convocado por el Movimiento en Defensa de la Sanidad Pública de Zamora, mostró uan defensa numantina unánime del sistema sanitario público por parte de los representantes políticos participantes.

Al acto, al que acudió el procurador regional, exvicepresidente de la Junta y médico de Sacyl Francisco Igea, contó con la presencia del enfermero Ismael Aguado en representación del PSOE; el parlamentario autonómico de UPL Luis Mariano Santos; el coordinador de IU de Castilla y León Juan Gascón; y el candidatos de Podemos a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Miguel Ángel Llamas. No acudió, sin embargo, ningún representante del PP, partido que sí había sido invitado al acto, mientras que a Vox no se le invitó por su postura conocida sobre los servicios públicos.

Todos los presentes reiteraron su apuesta por la sanidad pública y alertaron de la estrategia del actual Gobierno autonómico de cara a la reducción de servicios y la privatización. Al respecto, el representante de IU alertó previamente en rueda de prensa de la visión de la sanidad «con afán de lucro» de las derivaciones desde la Administración a las empresas privadas, según informa Europa Press. Gascón defendió además una gestión «pública» y que sea igual para los ciudadanos.

Manifestación en Valladolid

La mesa redonda es uno de los actos organizados por las plataformas sanitarias como antesala de la manifestación por la sanidad pública convocada en Valladolid el próximo 21 de febrero, para la que se fletarán autobuses.