La clínica forense, colapsada en Zamora al tener media plantilla vacante: la carga de trabajo se triplica en Zamora

La clínica forense ha visto reducida a la mitad su plantilla en apenas dos meses tras la jubilación del especialista que daba cobertura a la comarca de Benavente y Sanabria, una vacante por cubrir que se suma a la del exsubdirector del Instituto de Medicina Legal de Zamora, Antonio González González. La baja médica de otro de los forenses viene a agravar considerablemente el funcionamiento del servicio judicial, imprescindible para una parte muy importante de los pleitos que llegan a juicio en Zamora capital, Benavente, Toro, Puebla de Sanabria y Villalpando, apuntan fuentes judiciales.

Los desplazamientos a los cuatro partidos judiciales y la intervención como peritos en las causas que llegan nuevas, además de intervenir en las que ya se investigan y requieren de sus informes, conlleva otro sobreesfuerzo en esas jurisdicciones y en las seis de la capital (antes juzgados de Primera Instancia e Instrucción).

Solo tres forenses para 17 juzgados

La labor de estas tres forenses que tienen su plaza en el Instituto de Medicina Legal de Zamora se extiende a las secciones de Menores, Contencioso y Social, donde también realizan evaluaciones de daños a personas y acuden a los juicios en los que esos estudios clínicos son una prueba esencial, así como a las vistas orales que celebra la Audiencia de Zamora. Las tres médicas tendrán que repartirse las autopsias de fallecidos en accidentes de tráfico o laborales, además de las muertes por causas naturales, la inmensa mayoría, y las autolíticas, que suman una media de 140 al año.

Una carga de trabajo excesiva

La precariedad de la situación es de tal envergadura que se ha instado al juez decano a que solicite con urgencia al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León que se les permita organizar las consultas como en los tiempos de la pandemia del COVID-19, cuando se acudían solo aquellas personas que sufrían una lesión grave para ser examinadas en las consultas de la Clínica Forense.

Ante este panorama, las tres médicas forenses piden que se les permita pasar telemáticamente todas las consultas de aquellas causas judiciales que sea posible para ganar en agilidad y poder disponer de más tiempo para sacar adelante los informes periciales que se utilizan como prueba importante, a veces decisiva, para que el juez pueda dictar una sentencia.

El extremo al que se ha llegado en Zamora, que nunca antes había ocurrido, obedece a "la falta de forenses titulados" y de médicos en la lista de interinos que sin esa formación pueden sustituir ceses y vacantes. Esta circunstancia está provocando una carga de trabajo insostenible en Zamora, "se ha multiplicado por tres para cada forense al tener que asumir los casos de los dos jubilados y los que continúan llegando", puntualizan.

Por si todo lo anterior no fuera suficiente, el interino que se había asignado al equipo de forenses para mantener la plantilla en un mínimo de cinco médicos especialistas "cesa ya para completar la formación en el Centro de Estudios Jurídicos (CEJ) de Madrid". La especialización requiere una dedicación a tiempo completo de, al menos, seis meses y su regreso a Zamora queda en el aire, puesto que dependerá de dónde esté su plaza fija cuando obtenga la titulación.

El miedo a un suceso de gran dimensión

Las forenses cruzan los dedos para que no se produzca un suceso de dimensiones importantes "porque estarán vendidas para atender a muchas víctimas al mismo tiempo". El calendario de guardias y consultas es un auténtico encaje de bolillos para encajar los descansos y preservar el funcionamiento de la Clínica Forense. Los juzgados de Zamora ya sufrieron un recorte en esta plantilla hace 23 años, cuando el Ministerio suprimió una plaza y dejó en cinco el número de forenses "para contener el gasto", adujo entonces para suprimir la plaza que había creado en 2007 al constituirse el Instituto de Medicina Legal y pasar el forense Antonio González González a ser subdirector.

Fue en ese 2007 cuando se estableció la adscripción al Instituto de un profesional en psicología y en educación social para formar el Equipo Forense de Valoración Integral de Víctimas. Precisamente, este servicio tan destacado para la buena marcha de la justicia sigue esperando a que el Ministerio de Justicia nombre a una educadora social que lleva a cabo la evaluación sociofamiliar, el acompañamiento de menores y de violencia de género. Además, interviene en el ámbito judicial, pericial y penitenciario para facilitar la reinserción social, realizar informes técnicos y apoyar a colectivos vulnerables.