En busca de libreros que den continuidad a esta librería de Zamora: su dueña la traspasa por enfermedad

¿Nueva vida para una librería de Zamora o cierre definitivo? La lucha por mantener vivo el pequeño comercio en Zamora suma un nuevo capítulo, esta vez, con el cartel de “Se traspasa” colgado en una librería de la calle Villalpando cuyo futuro depende ahora de encontrar a la persona adecuada para continuar el proyecto. Su propietaria, que abrió el negocio hace apenas año y medio, ha anunciado que se ve obligada a dejarlo debido a una enfermedad que le ha supuesto una incapacidad permanente, pero confía en que el local no se convierta en otro cierre más en la capital.

En un mensaje difundido entre vecinos y clientes, la librera pide ayuda para evitar que la tienda desaparezca, recordando la importancia de mantener abiertos los comercios que dan vida a los barrios. “No quiero tener que liquidarla y que el barrio se quede sin ella”, explica, apelando a quienes puedan estar interesados en darle continuidad a un proyecto que nació con ilusión y aún tiene recorrido. Para quienes deseen información sobre el traspaso, la propietaria mantiene su teléfono habitual: 619 883 408, especialmente disponible por las mañanas.

Librería en traspaso. / Cedida

La librería en su estado actual nació precisamente de un traspaso por jubilación, momento en el que la hasta ahora propietaria tomó las riendas del establecimiento después de trabajar durante dos décadas en Valladolid. Está situada en la zona de Los Almendros.