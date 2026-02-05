Arranque de las visitas experienciales en el Hub de la Aldehuela

El Hub de Innovación Tecnológico La Aldehuela de Zamora ha iniciado su programa de visitas experienciales, enmarcadas en el proyecto "Talent Future Care&Health: Conectando el talento con la Empresa, la Tecnología y la Innovación en el Sector Care&Health". Iniciativa financiada al 80% con una subvención directa de la Junta de Castilla y León al Cluster de Soluciones Innovadoras para la Vida Independiente (SIVI).

El proyecto busca acercar la innovación, la tecnología y los nuevos modelos de los cuidados a alumnos de FP y universidad de ramas sociales, sanitarias y tecnológicas para darles la oportunidad de conocer a profesionales de entidades del ecosistema SIVI que integran tecnologías en el Sector Care&Health.

En total, el Hub registrará 11 visitas de centros educativos de Burgos, Valladolid y Zamora. En las dos primeras visitas realizadas, los alumnos han tenido la oportunidad de participar en un "Encuentro Profesional de Trayectoria, Talento y Tecnología" de la mano de Fundación Intras y Asprodes Salamanca.

Las dos primeras jornadas, celebradas los días 30 de enero y 3 de febrero, han contado con la participación de 25 alumnos de los 245 estudiantes que se prevé que disfruten de estas visitas hasta el 17 de marzo. En esta primera fase han participado estudiantes del IES Emilio Ferrari y del CIFP Ciudad de Zamora, ambos del ciclo de Atención a Personas en Situación de Dependencia.

Interesantes visitas que tienen como objetivo acercar al alumnado a un entorno real de innovación aplicada, donde la tecnología se pone al servicio de los cuidados, la autonomía personal y la mejora de la calidad de vida de las personas, especialmente aquellas en situación de dependencia o con discapacidad.

Para ello, tendrán la oportunidad de conocer tecnología de vanguardia al servicio de las personas, para recibir una atención de gran calidad sin perder de vista la necesidad de los profesionales que las acompañen.

Una excelente oportunidad para conocer desde el Hub "La Aldehuela", la posibilidad de continuar su trayectoria profesional, motivando un uso de las tecnologías sin perder el foco en lo esencial: las personas y su cuidado.