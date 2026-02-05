Día de Santa Águeda en Zamora: el programa en cada barrio

Las distintas cofradías de águedas celebran hoy el día de su santa. Como preámbulo, las de San Lorenzo visitaron el miércoles el Ayuntamiento, dentro de su recorrido por la ciudad. Fueron recibidas por el alcalde, Francisco Guarido, y por el concejal de Obras y Participación Ciudadana, Pablo Novo, en el salón de Plenos.

San Frontis

Las águedas de San Frontis, tras vestir a la santa la pasada semana, este jueves, a las 12.00 horas, celebrarán una eucaristía y darán la bienvenida a las nuevas integrantes para ya por la tarde, a partir de las 17.00 horas, sacar a su imagen en procesión para posteriormente pedir la "miaja" por el barrio para el viernes cruzar el Duero y recorrer la ciudad con la indumentaria tradicional.

San Lázaro

Respecto a la cofradía de santa Águeda de San Lázaro hoy celebran una misa a las 12.00 horas y las mujeres, vestidas con ropa de calle, sacarán en procesión a la imagen por las calles más populares de su barrio a las 16.30 horas, siempre que el tiempo lo permita.

Además, las hermanas, ataviadas ya con el traje tradicional, solicitarán la tradicional "miaja" por las calles de la zona centro el día 6 y por el Mercado de Abastos, el día 7 de febrero.

San José Obrero

Las águedas de San José Obrero sacarán en procesión a su imagen este sábado a partir de las 17.30 horas.