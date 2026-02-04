Los zamoranos, indignados en redes con la subida de los precios de los huevos: "Se están pasando"
"Pedro Sánchez dice que España va como un cohete. Zamora debe ser el tubo de escape"
Hace unos meses era el aceite de oliva el alimento de primera necesidad que se pagaba a precio de oro. En algunos casos, su precio llegó a crecer hasta un 35 por ciento, pero en la actualidad se ha moderado y ahora es el huevo el producto de uso diario cuyo coste está por las nubes. Según los últimos datos, su precio ha llegado a crecer un 35 por ciento.
La gripe aviar es una de las principales responsables de este ascenso meteórico. La aparición de la Influenza Aviar de Alta Patogenicidad ha provocado el sacrificio de miles de gallinas, afectando a la producción de huevos y, en consecuencia, al precio de los mismos. La oferta se ha tensionado y hoy en día el coste de los huevos es casi el doble que hace 5 años.
En la cesta de la compra también se han encarecido la carne de vacuno (+17%), el café (+16) y el chocolate (+13), pero afortunadamente también ha habido descensos, como el de el aceite de oliva (-32%), el azúcar (-6), las patatas (-2) o la pasta (-2).
Los zamoranos han notado este repunte de los precios en la cesta de la compra, haciendo notar su malestar en el apartado de comentarios de publicaciones de redes sociales de noticias relacionadas con esta materia.
"En Zamora, y en cualquier sitio, se están pasando con la subida de de los precios de los alimentos. No hay derecho. Habrá que exigir leyes que pongan freno a esto", ha escrito un hombre notablemente molesto con esta nueva realidad de los precios.
"Lo que tienen que hacer es meterle mano a los intermediarios en lugar de tocar los 'güevos' a los agricultores. Basta ya de enfrentamientos entre las clases bajas. El libre mercado no funciona porque la codicia es infinita. Necesita intervención ya", ha añadido otro usuario, criticando el sistema actual de regulación de precios.
Otros ironizan sobre la situación actual de la economía: "Pedro Sánchez dice que España va como un cohete. Zamora debe ser el tubo de escape o el contenedor de residuos". Mientras, otros simplemente ven complicado que la situación mejore en el futuro: "Comer a este paso será un lujo de vergüenza".
