Un zamorano coge a su pareja de los pelos para echarle de casa

La celebración de Nochevieja terminó para una zamorana con la primera agresión de su pareja a la que terminó por denunciar dos meses después, cuando la violencia del acusado fue creciendo y la obligó en esa tercera ocasión a acudir a urgencias para recibir atención sanitaria.

Si en la primera ocasión el recién condenado por tres delitos de violencia machista, de iniciales A.S.R., arrojó las lleves del domicilio familiar a la víctima porque él no quería irse a casa y la mujer deseaba abandonar la fiesta en la estaban, en la tercera ocasión, dos meses después, la echó del piso que compartían y, al negarse ella a abandonar la casa, la agarró por los pies para sacarla fuera del inmueble que era de su propiedad.

Lesiones

El intento de llamar a la Guardia Civil acabó cuando el maltratador la cogió del pelo para sacudirle con fuerza y le causó lesiones leves en las cervicales, en el cuello, erosiones en la rodilla derecha y moratones en las manos, cuadro médico del que tardó en curarse una semana aunque sin tener que pedir la baja. Este fue el episodio del que existe un parte médico, ya que la mujer no acudió al médico tras la primera agresión en Nochevieja, cuando su expareja le tiró las llaves a la cara y fue a darle en un ojo sin que le causara ninguna lesión.

Veintiséis días después de la primera agresión, el maltratador se presentó a las 9.00 horas en el negocio de la que era su pareja todavía después de haber estado toda la noche fuera del domicilio que compartían y comenzó a agredirla con una fregona en la cara sin mediar palabra alguna. La víctima sufrió lesiones, pero, una vez más, no acudió al médico, por lo que no pudo demostrar las heridas que le provocó, si bien no fueron graves.

En ninguno de los dos primeros casos acudió a la Guardia Civil para denunciar a su compañero sentimental, si bien dio los detalles de esas agresiones cuando se decidió a dar el paso de emprender acciones legales contra este individuo, quien admitió los hechos denunciados en el juicio celebrado en la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia que acaba de imponerle trabajos en beneficio a la comunidad por cada uno de los tres delitos de violencia de género que cometió. La Fiscalía de Zamora había pedido tres años de cárcel, uno por cada hecho, pero la falta de antecedentes penales y el reconocimiento de los hechos permitió sustituirlas por los trabajos.