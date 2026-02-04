Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Zamora se llena de moda vintage: Crazy Zoco trae una tonelada de prendas "cool" y sorteos con entrada gratuita

Los amantes de la moda vintage tienen una cita en Zamora, un evento que permitirá adquirir ropa retro y de segunda mano a precios asequibles y disfrutar de un ambiente dinámico

Marina García

Una tonelada de ropa vintage se dirige a Zamora de la mano de lo que, según dicen, es el mejor evento de ropa vintage del momento. Los días 6, 7 y 8 de febrero, @crazyzoco traerá a la ciudad uno de los acontecimientos más atractivos del año, donde por tan solo 9 euros podrás llevarte las prendas vintage más “cool” del mercado.

El Hotel Alda Mercado de Zamora ha sido el espacio elegido para acoger el evento, que se desarrollará de 11:00 a 21:00 horas.

Pero, ¿qué es @crazyzoco?

Crazy Zoco es un evento itinerante en formato de mercado de ropa vintage y de segunda mano, donde se ofrecen prendas retro y vintage como camisetas, sudaderas, abrigos, ropa deportiva, entre muchas otras. El evento recorre distintas ciudades de España en formato pop-up o evento temporal, y esta vez... ¡Le toca el turno a Zamora!

La entrada al mercado es completamente gratuita y cada prenda cuesta tan solo 9 euros. Además, los asistentes podrán disfrutar de un ambiente dinámico con música y una experiencia pensada para pasar un buen rato mientras se llenan los carros de ropa.

Noticias relacionadas

Sorteos y compras totalmente gratuitas

Las redes sociales ya arden con vídeos sobre Zamora y el mercado vintage, en los que se van desvelando algunas de las sorpresas que aguardan a los visitantes. Desde sorteos por dejar tu comentario en los vídeos, hasta un pulsador en el que, si aciertas la cifra señalada, podrás llevarte tu compra completamente gratis.

