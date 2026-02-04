Zamora, en aviso amarillo por nevadas y deshielos en una jornada marcada por la inestabilidad

Zamora se encuentra este miércoles bajo aviso amarillo de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) tanto por nevadas como por deshielos, en una jornada en la que la inestabilidad meteorológica vuelve a ser protagonista en buena parte de Castilla y León. La provincia zamorana forma parte del amplio mapa de avisos activados en la comunidad, que afecta a todas las provincias salvo Valladolid.

En el caso concreto de Zamora, el aviso amarillo por deshielos estará activo desde el mediodía y hasta la medianoche de este 4 de febrero, un fenómeno que, aunque no supone un riesgo directo para la seguridad de las personas, sí puede afectar al desarrollo de determinadas actividades, especialmente en zonas rurales, carreteras secundarias o áreas próximas a ríos y arroyos. A ello se suma el aviso por nevadas, compartido con provincias como Burgos, León, Palencia y Soria.

La AEMET explica que estos deshielos están relacionados con el aumento progresivo de las temperaturas y la subida de la cota de nieve a lo largo del día, lo que puede provocar acumulaciones de agua y escorrentías en zonas donde durante los últimos días se ha registrado nieve o heladas persistentes.

Previsión meteorológica en la provincia

La jornada de este miércoles estará marcada en Zamora por cielos nubosos o cubiertos, con precipitaciones débiles a moderadas, más probables durante la madrugada y nuevamente por la noche. En el oeste de la provincia no se descarta que estas lluvias puedan ser localmente persistentes, en una situación similar a la vivida en jornadas anteriores.

En cuanto a la nieve, la cota se situará durante la madrugada entre los 1.000 y 1.200 metros en la mayor parte de la provincia, pudiendo descender puntualmente en zonas más altas. A lo largo del día, esta cota irá en ascenso progresivo hasta situarse entre los 1.600 y 2.000 metros, lo que favorece precisamente el proceso de deshielo que ha motivado el aviso meteorológico.

Las temperaturas mínimas se mantendrán sin grandes cambios, mientras que las máximas experimentarán un ascenso moderado, contribuyendo a una sensación térmica algo más suave que en días anteriores. Aun así, se mantendrán heladas débiles en cotas altas, especialmente en áreas de montaña y zonas más expuestas.

El viento soplará del suroeste, de intensidad moderada, con probabilidad de rachas muy fuertes en momentos puntuales, lo que podría incrementar la sensación de inestabilidad y afectar a la circulación, sobre todo en tramos abiertos o elevados.

Desde los servicios de emergencias y protección civil se recomienda extremar la precaución, especialmente en desplazamientos por carretera, y prestar atención a la evolución de ríos y cauces menores ante posibles aumentos de caudal derivados del deshielo. Zamora encara así otra jornada de vigilancia meteorológica en un invierno que continúa dejando episodios de tiempo adverso en la provincia.