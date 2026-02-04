Trece Rosas de Zamora exige más protección a mujeres y medios para frenar los feminicidios: cien en España en 2025

La Asociación Feminista Trece Rosas de Zamora exige más medios materiales y humanos a las administraciones para frenar los feminicidios y acabar con la escalada que el año pasado dejó un centenar de mujeres asesinadas a manos de sus parejas y compañeros sentimentales, indican en un comunicado de prensa. La organización zamorana, que pide "más medidas de protección para las víctimas y más formaciones para las personas que tienen que proteger a las mujeres de sus agresores", denuncia la preocupante situación ante la escalada de crímenes machistas de los que ya han sido víctimas cinco mujeres durante "uno de los eneros más negros" desde que se contabilizan estos asesinatos tipificados como delitos de violencia contra las mujeres el Código Penal, desde 2004.

"Desde Trece Rosas llevamos muchos 25 de mes poniendo nombre a este problema estructural", además de proclamar que "es necesario no bajar la guardia, no parar en este empeño, porque al final no basta el acompañamiento a las víctimas, ni volver la cara ante tamaña vergüenza social, ni pensar que todo está ganado". La asociación concluye que "esta violencia estructural aumenta cada año y, si no tomamos cartas en el asunto, toda la sociedad será igual de criminal que los hombres que matan a las mujeres".