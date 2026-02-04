sucesos en Zamora
Trece Rosas de Zamora exige más protección a mujeres y medios para frenar los feminicidios: cien en España en 2025
La asociación insta a las instituciones a invertir más en acompañamiento a las víctimas y en formar a profesionales públicos que trabajan para combatir la violencia de género
La Asociación Feminista Trece Rosas de Zamora exige más medios materiales y humanos a las administraciones para frenar los feminicidios y acabar con la escalada que el año pasado dejó un centenar de mujeres asesinadas a manos de sus parejas y compañeros sentimentales, indican en un comunicado de prensa. La organización zamorana, que pide "más medidas de protección para las víctimas y más formaciones para las personas que tienen que proteger a las mujeres de sus agresores", denuncia la preocupante situación ante la escalada de crímenes machistas de los que ya han sido víctimas cinco mujeres durante "uno de los eneros más negros" desde que se contabilizan estos asesinatos tipificados como delitos de violencia contra las mujeres el Código Penal, desde 2004.
"Desde Trece Rosas llevamos muchos 25 de mes poniendo nombre a este problema estructural", además de proclamar que "es necesario no bajar la guardia, no parar en este empeño, porque al final no basta el acompañamiento a las víctimas, ni volver la cara ante tamaña vergüenza social, ni pensar que todo está ganado". La asociación concluye que "esta violencia estructural aumenta cada año y, si no tomamos cartas en el asunto, toda la sociedad será igual de criminal que los hombres que matan a las mujeres".
- ¿Cuántos habitantes tiene mi pueblo? Consulta los vecinos de los 520 núcleos de población de Zamora
- Alerta por el desbordamiento de los ríos en Zamora: nivel naranja en Manganeses de la Polvorosa y otros cinco amarillos activos
- El nuevo Mercado de Abastos de Zamora mostrará un ábside románico y una necrópolis: el modificado del proyecto inicia su tramitación
- Un año y medio de cárcel a un empresario zamorano por agresión sexual a una empleada
- ¿Qué son las casas industrializadas? La apuesta de 20 pueblos de Zamora para solucionar la falta de vivienda
- El dueño de General de Cuadros Eléctricos recibe orden de ingreso en Topas por el fraude fiscal de 1,1 millones
- ¿Quién es José Luis Barrigón, el número dos de la lista del PP de Zamora en las elecciones autonómicas del 15M?
- Salen a subasta terrenos en Zamora de la liquidación de la inmobiliaria Reyal Urbis