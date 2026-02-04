La pérdida de mujeres autónomas en Zamora se acelera en la comparativa anual

Zamora ha comenzado el año con malos datos en cuanto al emprendimiento. El número de trabajadores por cuenta propia en la provincia se ha reducido en 102 personas en enero respecto a diciembre de 2025, lo que supone un descenso del 0,7%, porcentaje similar al registrado de media en Castilla y León, donde se han perdido un total de 1.338 autónomos, y algo ligeramente inferior a la media nacional, cuyo balance es de 19.021 empresarios menos en un mes.

A pesar de que enero es un mes en el que tradicionalmente el número de autónomos desciende, desde la Asociación regional de Trabajadores Autónomos, ATA, advierten que estos datos "no son sólo una cuestión estacional", puesto que el autónomo de la región "se enfrenta a una asfixia motivada por el aumento de los costes y a una falta de relevo generacional que requiere medidas de choque inmediatas", aprecia Leticia Mingueza, presidenta de ATA Castilla y León.

Datos negativos que se trasladan también a la comparativa interanual con 161 autónomos menos que en enero del pasado ejercicio en la provincia zamorana. Según el género, 101 personas de las que se dieron de baja durante este periodo en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos eran hombres y 60 mujeres.

"Nos preocupa ver cómo en provincias como Zamora la pérdida de mujeres autónomas también se acelera en la comparativa anual superando el 1% de caída", indica Mingueza. En concreto, el balance arroja un 1,2% menos de mujeres autónomas desde el pasado enero frente al 0,9% menos de hombres.

Evolución del colectivo que posiciona a Castilla y León como una de las cuatro comunidades autónomas que pierden autónomos, situándose, en términos absolutos, a la cabeza de dicha pérdida. Cifras ante las que la asociación demanda "que se pongan en marcha de forma urgente políticas que incentiven el emprendimiento, especialmente entre los jóvenes y en el mundo rural".

Asimismo, Mingueza reclama que "se incentive y se apueste de forma clara por el mantenimiento de los negocios que están ya en funcionamiento con el objetivo de frenar esta pérdida que, mes tras mes, registramos y estabilizar el tejido productivo que tenemos en nuestra comunidad autónoma".