Día Mundial del Cáncer
En memoria de los 16.900 zamoranos fallecidos por cáncer en los últimos 25 años
Los fallecidos en los últimos 25 años en la provincia por tumores están presentes en los actos del Día de Lucha Contra el Cáncer, que busca avanzar para lograr el objetivo del 70% de supervivencia de la enfermedad.
Zamora se suma hoy a la celebración del Día Mundial contra el Cáncer y lo hace teniendo muy presentes en la memoria las 16.900 personas de la provincia que han fallecido a causa de tumores en los últimos 25 años y el objetivo de lograr un 70% de supervivencia de la enfermedad, con avances en los tratamientos y la detección precoz de los distintos tipos de cáncer.
Los datos estadísticos de defunciones en España por causas de muerte constata que entre el año 2000 y el 2024 se han reportado un total de 16.899 defunciones. De ellas, el 62% fueron de hombres (10.464), prácticamente cuatro mil más que las de mujeres. Las peores cifras de mortalidad se registraron en los años 2008 (752 defunciones), 2013 (744), 2009 (720) y 2018 (720), mientras que también se superaron las setecientas muertes en 2016, 2012 y 2010. La media anual de fallecimientos por tumores ha sido en el periodo analizado de 675 y en 2025 fueron diez menos las defunciones recogidas en los datos del INE.
Con esas cifras y sin olvidar el recuerdo de las personas que hay detrás de ellas, la celebración del Día del Cáncer incluye este miércoles en Zamora dos actos de calle junto a Santa Clara organizados por las dos asociaciones de la provincia, Azayca y la AECC de Zamora. El de Azayca se desarrolla a las 11.30 horas en la plaza de la Castilla y León y el de la AECC a las 12.00 en la plaza de la Constitución.
AECC, el símbolo que humaniza
La AECC ha adelantado que la acción a pie de calle tiene por eslogan "El símbolo que humaniza" y en ella hacen un llamamiento a la ciudadanía y a las autoridades para lucir el "Brazalete de Esperanza" como gesto visible de acompañamiento a las personas con cáncer y a sus familias.
La iniciativa nació años atrás en el ámbito deportivo y, coincidiendo con el Día Mundial contra el Cáncer, la asociación busca consolidar el brazalete como símbolo de apoyo y cuidado. El acto contará con la participación de autoridades y de un paciente oncológico que leerá un manifiesto nacional en el que se ofrecen contenidos de interés institucional y social.
Nuevo programa de atención al paciente de Azayca
En los próximos días, se han programado nuevas actividades, tanto a través de la AECC y de Azayca como de la Fundación Caja Rural. Entre ellas, Azayca celebrará el jueves una conferencia sobre "Prehabilitación Trimodal Prepancreática. Programa de Atención al Paciente Oncológico", que se ofrecerá a las 20.00 horas en el teatro del Seminario San Atilano y contará con la participación de la oncóloga Ana Ruiz Casado, el cirujano Alberto Pueyo, la doctora en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte María Romero y el paciente oncológico Javier de la Rubia.
