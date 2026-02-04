En memoria de los 16.900 zamoranos fallecidos por cáncer en los últimos 25 años

Zamora se suma hoy a la celebración del Día Mundial contra el Cáncer y lo hace teniendo muy presentes en la memoria las 16.900 personas de la provincia que han fallecido a causa de tumores en los últimos 25 años y el objetivo de lograr un 70% de supervivencia de la enfermedad, con avances en los tratamientos y la detección precoz de los distintos tipos de cáncer.

Los datos estadísticos de defunciones en España por causas de muerte constata que entre el año 2000 y el 2024 se han reportado un total de 16.899 defunciones. De ellas, el 62% fueron de hombres (10.464), prácticamente cuatro mil más que las de mujeres. Las peores cifras de mortalidad se registraron en los años 2008 (752 defunciones), 2013 (744), 2009 (720) y 2018 (720), mientras que también se superaron las setecientas muertes en 2016, 2012 y 2010. La media anual de fallecimientos por tumores ha sido en el periodo analizado de 675 y en 2025 fueron diez menos las defunciones recogidas en los datos del INE.

Con esas cifras y sin olvidar el recuerdo de las personas que hay detrás de ellas, la celebración del Día del Cáncer incluye este miércoles en Zamora dos actos de calle junto a Santa Clara organizados por las dos asociaciones de la provincia, Azayca y la AECC de Zamora. El de Azayca se desarrolla a las 11.30 horas en la plaza de la Castilla y León y el de la AECC a las 12.00 en la plaza de la Constitución.

AECC, el símbolo que humaniza

La AECC ha adelantado que la acción a pie de calle tiene por eslogan "El símbolo que humaniza" y en ella hacen un llamamiento a la ciudadanía y a las autoridades para lucir el "Brazalete de Esperanza" como gesto visible de acompañamiento a las personas con cáncer y a sus familias.

La iniciativa nació años atrás en el ámbito deportivo y, coincidiendo con el Día Mundial contra el Cáncer, la asociación busca consolidar el brazalete como símbolo de apoyo y cuidado. El acto contará con la participación de autoridades y de un paciente oncológico que leerá un manifiesto nacional en el que se ofrecen contenidos de interés institucional y social.

Nuevo programa de atención al paciente de Azayca

En los próximos días, se han programado nuevas actividades, tanto a través de la AECC y de Azayca como de la Fundación Caja Rural. Entre ellas, Azayca celebrará el jueves una conferencia sobre "Prehabilitación Trimodal Prepancreática. Programa de Atención al Paciente Oncológico", que se ofrecerá a las 20.00 horas en el teatro del Seminario San Atilano y contará con la participación de la oncóloga Ana Ruiz Casado, el cirujano Alberto Pueyo, la doctora en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte María Romero y el paciente oncológico Javier de la Rubia.