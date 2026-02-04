La inscripción para la LIV Feria de la Cerámica y Alfarería comienza el día 5 de febrero

La concejalía de Fiestas Populares ha convocado la LIV Feria de la Cerámica y Alfarería Popular de Zamora que se celebrará durante las Ferias y Fiestas de San Pedro.

La inscripción comienza el 5 de febrero y se prolonga hasta el 28 de febrero, ambos inclusive.

La solicitud deberá presentarse en el registro electrónico del Ayuntamiento o por alguna de las formas establecidas en la Ley de Procedimiento Común de las Administraciones Públicas.

Puestos

Para la edición de este año se contempla instalar 35 puestos de cerámica, 28 de alfarería y dos de cerámica antigua.

Las solicitudes de inscripción deberán adjuntar, al menos, dos fotografías de las piezas con las que se va a concurrir a la feria y descripción de las características de la alfarería o cerámica que se presente.

Asignación de espacios

En cuanto a las normas de selección y asignación de espacios, los alfareros de la provincia de Zamora serán admitidos automáticamente a participar en la feria, mientras que el resto de participantes, deberán ser seleccionados por la comisión de alfarería.

Los ceramistas deberán ser autores y ejecutores de productos artesanos, y no meros comerciantes de los mismos. Igualmente, todos los artesanos de la provincia que lo soliciten, y cumplan las bases, serán admitidos.

Para la adjudicación de los puestos se consultará por orden riguroso la relación de asistentes de los dos años anteriores.

Las piezas de alfarería se expondrán sobre el pavimento, exigiéndose que al menos el 30 % de las mismas sean tradicionales de su localidad o comarca.