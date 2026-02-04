Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ya hay resolución de la Junta Electoral sobre la presencia de Mañueco y Leticia García en el encuentro de águedas

El órgano electoral rechaza la interpretación del PSOE de que se había vulnerado el principio de neutralidad institucional

Encuentro de águedas en Bermillo de Sayago.

Encuentro de águedas en Bermillo de Sayago. / José Luis Fernández (Archivo)

Alberto Ferreras

La Electoral Provincial de Zamora ha desestimado la denuncia presentada ante ese organismo por el PSOE debido a la asistencia del presidente de la Junta de Castilla y León y candidato a la reelección por el PP, Alfonso Fernández Mañueco, al encuentro provincial de águedas celebrado el pasado sábado en Bermillo de Sayago.

El PSOE había denunciado un supuesto uso partidista de la celebración al estar presentes en ese acto organizado por la Diputación de Zamora tanto Fernández Mañueco como la cabeza de lista por Zamora y consejera de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León, Leticia García, y la número tres de la lista del PP de Zamora y vicepresidenta autonómica, Isabel Blanco.

Al respecto, la Junta Electoral ha asegurado que la presencia de esas autoridades no vulnera la normativa electoral, ya que es un evento que se organiza todos los años y al que se invitan a las autoridades y a la que otros años también han acudido representantes políticos.

La Junta Electoral Provincial ha indicado por ello que no hay vulneración de los principios de igualdad y neutralidad política de las instituciones en periodo electoral.

Ha subrayado que al acto acudieron igualmente representantes de otras formaciones políticas y en ningún momento ni Fernández Mañueco ni el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, realizaron declaración alguna alusiva a logros de sus instituciones, ni alegaciones partidistas o tendentes a la consecución del voto para la formación política a la que pertenecen.

Noticias relacionadas y más

La Junta Electoral Provincial hace igualmente alusión a la interpretación que hace la Junta Electoral Central sobre la normativa, que no tiene en cuenta entre las prohibiciones de actos cuando son inauguraciones institucionales de eventos de carácter comercial, industrial, profesional, económico, cultural, deportivo o lúdico, así como los festivales o fiestas populares que se celebren de forma regular y periódica, siempre que en esos eventos no haya alusiones a las realizaciones o logros de los intervinientes o en las que se induzca directa o indirectamente el sentido del voto.

