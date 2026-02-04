Una indemnización de 2.300 euros
"Hay que mirar" dónde se pisa en la calle: la negativa del Ayuntamiento a pagar un esguince
Una zamorana reclama los daños al Ayuntamiento tras caerse por pisar un baldosa suelta cuando sorteaba un agujero en una acera
El Ayuntamiento de Zamora vuelve a utilizar el argumento de que las personas deben transitar con cuidado por la vía pública, con una conducta preventiva para evitar accidentes, "hay que mirar", para denegar 2.286 euros a una zamorana que sufrió un esguince al tropezarse con una baldosa movida y caerse al suelo, reclamación que ha terminado en los tribunales.
La vecina de San José Obrero había quedado con dos amigas para pasear por el barrio en las inmediaciones del mirador del bosque de Valorio cuando al llegar a la altura del número 3 de la calle de Losacio, a las 21.30 horas del 14 de enero de 2024, ya de noche, pisó una baldosa en mal estado y se cayó. El tipo de pavimento gris no permite observar desperfectos a simple vista porque "no hay un hueco en todas las que están estropeadas" que el Consistorio asegura ahora que se había reparado.
Esta ciudadana que reclama daños y perjuicios explica que era imposible saber que el pavimento de la acera era inestable en el preciso lugar de la caída "porque los adoquines están sueltos". La zamorana iba con calzado plano y pudo sortear una baldosa rota para no meter el pie en el agujero, pero al apoyar se en otra "esta se levantó de un lado y de otro" y la mujer acabó en el suelo.
"Se torció el pie izquierdo y sufrió un esguince de tobillo", según la denuncia ante la sección de lo Contencioso. Las personas que la acompañaban llamaron al 1 1 2 con lo que la Policía Municipal levantó acta del percance, en la que aporta detalles sobre el mal estado de la acera, que fue restituida después del siniestro y no antes como pretende la institución local. La herida fue trasladada en ambulancia la trasladó al Hospital y estuvo de baja más de un mes.
En la denuncia, que ha llegado a la sección del Contenciso del Tribunal de Instancia de Zamora, se aportan fotografías del estado en el que estaba la acera, cuyo mantenimiento es prácticamente inexistente hasta que tuvo lugar este accidente y se reparón esa parte, aunque en la actualidad hay zonas de la calle de Losacio que rodean a un inmueble de los más nuevos que continúan intransitables, apunta la abogada de la mujer.
Suscríbete para seguir leyendo
- ¿Cuántos habitantes tiene mi pueblo? Consulta los vecinos de los 520 núcleos de población de Zamora
- Alerta por el desbordamiento de los ríos en Zamora: nivel naranja en Manganeses de la Polvorosa y otros cinco amarillos activos
- El nuevo Mercado de Abastos de Zamora mostrará un ábside románico y una necrópolis: el modificado del proyecto inicia su tramitación
- Un año y medio de cárcel a un empresario zamorano por agresión sexual a una empleada
- ¿Qué son las casas industrializadas? La apuesta de 20 pueblos de Zamora para solucionar la falta de vivienda
- El dueño de General de Cuadros Eléctricos recibe orden de ingreso en Topas por el fraude fiscal de 1,1 millones
- ¿Quién es José Luis Barrigón, el número dos de la lista del PP de Zamora en las elecciones autonómicas del 15M?
- Salen a subasta terrenos en Zamora de la liquidación de la inmobiliaria Reyal Urbis