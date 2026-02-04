"Hay que mirar" dónde se pisa en la calle: la negativa del Ayuntamiento a pagar un esguince

El Ayuntamiento de Zamora vuelve a utilizar el argumento de que las personas deben transitar con cuidado por la vía pública, con una conducta preventiva para evitar accidentes, "hay que mirar", para denegar 2.286 euros a una zamorana que sufrió un esguince al tropezarse con una baldosa movida y caerse al suelo, reclamación que ha terminado en los tribunales.

La vecina de San José Obrero había quedado con dos amigas para pasear por el barrio en las inmediaciones del mirador del bosque de Valorio cuando al llegar a la altura del número 3 de la calle de Losacio, a las 21.30 horas del 14 de enero de 2024, ya de noche, pisó una baldosa en mal estado y se cayó. El tipo de pavimento gris no permite observar desperfectos a simple vista porque "no hay un hueco en todas las que están estropeadas" que el Consistorio asegura ahora que se había reparado.

Esta ciudadana que reclama daños y perjuicios explica que era imposible saber que el pavimento de la acera era inestable en el preciso lugar de la caída "porque los adoquines están sueltos". La zamorana iba con calzado plano y pudo sortear una baldosa rota para no meter el pie en el agujero, pero al apoyar se en otra "esta se levantó de un lado y de otro" y la mujer acabó en el suelo.

"Se torció el pie izquierdo y sufrió un esguince de tobillo", según la denuncia ante la sección de lo Contencioso. Las personas que la acompañaban llamaron al 1 1 2 con lo que la Policía Municipal levantó acta del percance, en la que aporta detalles sobre el mal estado de la acera, que fue restituida después del siniestro y no antes como pretende la institución local. La herida fue trasladada en ambulancia la trasladó al Hospital y estuvo de baja más de un mes.

En la denuncia, que ha llegado a la sección del Contenciso del Tribunal de Instancia de Zamora, se aportan fotografías del estado en el que estaba la acera, cuyo mantenimiento es prácticamente inexistente hasta que tuvo lugar este accidente y se reparón esa parte, aunque en la actualidad hay zonas de la calle de Losacio que rodean a un inmueble de los más nuevos que continúan intransitables, apunta la abogada de la mujer.