Un gato negro con ojos amarillos y sin microchip es hallado en un garaje: se busca a sus propietarios

El gato, encontrado en un garaje, no porta collar ni microchip, por lo que se requiere la colaboración ciudadana para dar con sus propietarios

Cartel de &quot;se busca&quot;.

Cartel de "se busca". / Pexels

Marina García

Un vecino encontró el pasado 3 de febrero de 2026 a un gato macho en un garaje de la calle Santa Teresa, según informa la persona que lo tiene actualmente bajo resguardo.

El animal presenta pelaje negro y ojos amarillos, y como rasgo distintivo muestra una calva en la espalda. Además, no lleva collar y no tiene microchip, por lo que no ha sido posible localizar a sus propietarios por vías habituales.

Se solicita colaboración ciudadana para encontrar a su familia. Cualquier persona que lo reconozca o pueda aportar información puede ponerse en contacto en el teléfono 639 784 902.

