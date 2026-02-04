Un gato negro con ojos amarillos y sin microchip es hallado en un garaje: se busca a sus propietarios
El gato, encontrado en un garaje, no porta collar ni microchip, por lo que se requiere la colaboración ciudadana para dar con sus propietarios
Un vecino encontró el pasado 3 de febrero de 2026 a un gato macho en un garaje de la calle Santa Teresa, según informa la persona que lo tiene actualmente bajo resguardo.
El animal presenta pelaje negro y ojos amarillos, y como rasgo distintivo muestra una calva en la espalda. Además, no lleva collar y no tiene microchip, por lo que no ha sido posible localizar a sus propietarios por vías habituales.
Se solicita colaboración ciudadana para encontrar a su familia. Cualquier persona que lo reconozca o pueda aportar información puede ponerse en contacto en el teléfono 639 784 902.
- ¿Cuántos habitantes tiene mi pueblo? Consulta los vecinos de los 520 núcleos de población de Zamora
- Alerta por el desbordamiento de los ríos en Zamora: nivel naranja en Manganeses de la Polvorosa y otros cinco amarillos activos
- El nuevo Mercado de Abastos de Zamora mostrará un ábside románico y una necrópolis: el modificado del proyecto inicia su tramitación
- Un año y medio de cárcel a un empresario zamorano por agresión sexual a una empleada
- ¿Qué son las casas industrializadas? La apuesta de 20 pueblos de Zamora para solucionar la falta de vivienda
- El dueño de General de Cuadros Eléctricos recibe orden de ingreso en Topas por el fraude fiscal de 1,1 millones
- ¿Quién es José Luis Barrigón, el número dos de la lista del PP de Zamora en las elecciones autonómicas del 15M?
- Salen a subasta terrenos en Zamora de la liquidación de la inmobiliaria Reyal Urbis