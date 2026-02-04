Eduardo Vicente Movilla estrena un documental sobre los panaderos de Ferreruela

El documental “Los panaderos de Ferreruela”, dirigido por Eduardo Vicente Movilla, ve la luz el jueves 5 de febrero, a las 20.00 horas en el salón del Museo Etnográfico de Castilla y León, en un acto que incluye la proyección y el coloquio con el público.

La película retrata el día a día de una familia de panaderos en la comarca de Tábara, Zamora, poniendo el foco en un oficio ancestral que sigue sosteniendo la vida cotidiana de los pueblos.

A través de una mirada observacional y cercana, el documental reflexiona sobre el trabajo manual, el paso del tiempo y la convivencia entre culturas en el medio rural.

Los panaderos haciendo barras. / Nicolás Rodríguez Crespo

El origen del proyecto se sitúa en los primeros días de la pandemia, cuando Eduardo Vicente acudió a Ferreruela para realizar un pequeño reportaje y se encontró con una escena inesperada: mientras el país se detenía, el horno seguía encendido. Aquel momento, atravesado además por el mes de Ramadán, dio lugar a una historia donde el pan se convierte en símbolo de resistencia, comunidad y cuidado.

Producción

“Los panaderos de Ferreruela” ha sido producido íntegramente por Creativa Locomotiva y cuenta con la colaboración del Museo Etnográfico de Castilla y León, el Ayuntamiento de Zamora y la Diputación de Zamora.

El documental dispone de subtítulos en árabe, francés e inglés, con vocación de circulación cultural y festivales.

Esta presentación marca el inicio del recorrido público de la obra, que comenzará su difusión en circuitos culturales, proyecciones especiales y festivales de cine documental.

La entrada es libre y gratuita hasta completar el aforo.

Groenlandia

Además, el viernes 6 de febrero, a las 20:00 horas, el director Raúl Alaejos presentará “Objeto de estudio” en el salón de actos del Museo Etnográfico, en el que se visualizará este largometraje documental sobre Groenlandia, seguido de un coloquio con Raúl Alaejos y Pablo Martínez.

La sombra del objetivismo antropológico persigue a un torpe director que experimenta metodológica y formalmente alrededor del acto obsceno de rodar poblaciones nativas en el pueblo más septentrional. Allí, Robert Peary, explorador norteamericano, pensó hace más de 100 años que la única manera de que un ser humano alcanzara el Polo Norte sería tener hijos con inuits para crear una super-raza capaz de aunar la fortaleza esquimal y la clarividencia del occidental. Tras los pasos de esta extravagante teoría camina este ensayo fílmico en busca de esa super-raza.

