Color verde esperanza en el hospital Recoletas Salud de Zamora en el Día Mundial contra el Cáncer

El Hospital Recoletas Salud de Zamora se ha sumado a la celebración del Día Mundial de la lucha contra el Cáncer utilizando el color verde, símbolo de la jornada y de la esperanza, en la rotulación de su fachada.

El centro hospitalario se suma así a los actos organizados con tal motivo, con el objetivo de concienciar a toda la sociedad sobre la importancia de prevenir esta enfermedad y como muestra de solidaridad con las personas que están luchando para vencerla, según ha indicado en un comunicado.

El rótulo de la fachada se ilumina por la noche de verde, color que simboliza el apoyo a esta causa, para recordar el compromiso en la lucha contra el cáncer, incidiendo en importancia de la detección precoz de esta enfermedad.

Para el director gerente de Recoletas Salud Zamora, Óscar Iglesias, sumarse a este día con el color que representa la esperanza "nos hace reflexionar sobre la importancia que tiene la prevención y nos da la oportunidad de seguir demostrando nuestro apoyo a los pacientes que están luchando contra esta enfermedad y a sus familias". Igualmente, en la ciudad ha habido monumentos y fuentes iluminadas de verde.