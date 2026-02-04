Colmena 360º, una de las novedades de Meliza, la Feria Apícola Internacional de Zamora

El innovador espacio Colmena 360º será uno de los grandes atractivos de Meliza 2026, la Feria Apícola Internacional de Zamora. La cita, que se celebrará del 20 al 22 de febrero en el recinto ferial de Ifeza incorpora esta innovadora propuesta divulgativa y científica, que permitirá al visitante adentrarse en el interior de una colmena a través de una sala inmersiva de 40 metros cuadrados.

La nueva zona estará equipada con pantallas gigantes que reproducen, a gran escala, la vida y el comportamiento de las abejas, convirtiéndose en uno de los principales atractivos de la próxima edición del certamen.

Meliza alcanza este 2026 su séptima edición consolidándose como la mejor feria apícola de Europa en calidad. Evento que crece en expositores y superficie, con 187 stands, frente a los 171 del pasado año, y 6.000 metros cuadrados de espacio expositivo, mil más que en la edición anterior.

Desde la tarde del viernes 20 de febrero, el recinto de Ifeza acogerá a profesionales procedentes de una docena de países, además de España, que acudirán con stands más amplios y completos, reflejo del peso internacional que ha adquirido la feria.

Detalles que daban a conocer en la presentación de la feria el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez Domínguez; el secretario técnico de la asociación Unión de Profesional de Apicultores de Zamora Apis Durii, Francisco Alonso Antón; el diputado del Área de Agricultura y Ganadería, José Ángel Ruiz Rodríguez; el responsable de la Fundación Caja Rural de Zamora, Narciso Prieto; y el representante de Nuzoa, una de las empresas participantes, Roberto Santamaría.

Presentación de Meliza 2026. / J.N. / LZA

Meliza conserva así su marcado carácter profesional, con 160 stands dedicados al sector apícola, donde productores de miel y empresas especializadas presentarán las últimas innovaciones en maquinaria, alimentación y productos sanitarios.

No obstante, seguirá siendo una feria abierta a todo el público de todas las edades, con casi una treintena de stands destinados a la venta y degustación de mieles de Zamora y de distintos puntos del país.

La programación se completa con el popular túnel de la miel, centrado en la producción zamorana, presentaciones comerciales, catas y showcookings que tendrán como objetivo principal divulgar el uso de la miel en la cocina. Tampoco faltarán los tallleres infantiles y la emisión del programa radiófonico "La miel en tu radio".

Meliza 2026 también acogerá seis ponencias magistrales, en las que expertos nacionales e internacionales abordarán los principales retos que preocupan al sector apícola profesional.

La feria contará de nuevo con una destacada presencia internacional, ya que una cuarta parte de los expositores serán extranjeros, procedentes de Austria, Bélgica, Canadá, Croacia, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Pakistán, Polonia, Países Bajos y Portugal. Por ello, para facilitar las relaciones comerciales, este año se instalará como novedad un puesto de interpretación, con servicio de traducción en inglés, francés e italiano.

La Diputación de Zamora es el principal patrocinador del evento, con una aportación de 100.000 euros de un presupuesto total de 156.000 euros. Cantidad que avala el "compromiso de la Diputación de Zamora con el sector primario de esta provincia, en este caso, con el sector de la apicultura", tal y como subrayó Faúndez.

Compromiso que se materializa también en ayudas dirigidas a la Marca de Calidad de la Miel de Zamora, partidas para la caracterización de las mieles de la provincia y cursos de formación para personas interesadas en incorporarse al sector, "un nicho de negocio importante", además de implementar medios para luchar contra la vespa velutina, una de las grandes amenazas del sector.

La Fundación Caja Rural de Zamora es otro de los grandes impulsores de la feria Meliza que se ha convertido en un "ejemplo de cómo, desde una provincia pequeña, se pueden impulsar proyectos ambiciosos y de gran proyección", comentó Narciso Prieto durante su intervención. "Somos pequeños, pero nos esforzamos más que los grandes", exclamó.

Meliza 2026 abrirá sus puertas el viernes 20 de febrero, de 16.30 a 20.30 horas, con inauguración oficial a las 17.00. El sábado 21, el horario será ininterrumpido de 11.00 a 20.30, y el domingo 22, de 11.00 a 15.00 horas. La feria contará con servicio de cafetería, food trucks y autobuses gratuitos desde la Plaza de la Marina.

Marca de garantía Miel de Zamora

La Marca de Garantía de la Miel de Zamora encara su fase final antes de lanzarse al mercado. "Ya está operativa, lo que hay flecos que pulir como la unificación del sistema de manejo", detalló Alonso.

"Dentro de la flexibilidad que nos permite la normativa y de las posibilidades de los distintos agricultores, tenemos que ir encajando un poco las piezas. Nosotros preferimos tardar un poco más en salir al mercado, pero que estén todos o la inmensa mayoría de los apicultores representados que salir solamente con diez o con quince empresa, que son los que ya están haciendo las cosas conforme a las normas", específico.

Presentación de Meliza 2026. / J.N. / LZA

Marca que busca de este modo una amplia representatividad del sector, apostando por priorizar la calidad y la unidad del colectivo, con la previsión de que su salida comercial se produzca para el próximo verano.

Ligado a esta estrategia de valorización del producto, la Diputación de Zamora ha impulsado la envasadora comunitaria de miel, una infraestructura ya finalizada que ha supuesto una inversión de 100.000 euros, de los cuales 70.000 han sido financiados íntegramente por la institución provincial. La planta se encuentra en Mombuey, equipada y pendiente únicamente de completar los trámites sanitarios necesarios para su puesta en marcha, prevista para la próxima campaña.

"Este recurso permitirá a los apicultores de la provincia envasar su propia miel en Zamora, mejorando la presentación del producto y evitando que el valor añadido de la miel se pierda fuera del territorio", destacó el dirigente de la institución provincial.

Lucha contra la Vespa Velutina

2.000 ejemplares de reinas de Vespa Velutina fueron capturadas durante la pasada campaña. Cifra que se traduce en miles de nidos menos y una reducción significativa del impacto de esta especie invasora que se encuentra por todo el teritorio provincial.

Lucha en la que la Diputación de Zamora se ha convertido en un importante alidado de los apicultores apoyando al sector mediante el reparto de tres mil trampas y atrayentes.

En este contexto, la feria Meliza acogerá también la presentación de nuevos sistemas tecnológicos para la localización de nidos de la avispa asiática, como métodos basados en radiofrecuencia que facilitan su detección en zonas boscosas de difícil acceso. Estas herramientas suponen un avance importante en la lucha contra esta especie, al permitir una actuación más rápida y eficaz por parte de los servicios provinciales encargados de su eliminación.

En la lucha contra la vespa velutina, la Diputación ha reforzado también los medios de intervención de los bomberos provinciales, que cuentan ya con nuevos sistemas para la eliminación de nidos de forma más segura y eficaz. Entre ellos, se incluyen dispositivos que permiten actuar a distancia sin necesidad de utilizar escaleras, reduciendo riesgos y mejorando los tiempos de respuesta.