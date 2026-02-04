La cifra anual diagnósticos de cáncer sube en Zamora en 2025, este es el mensaje de los pacientes
La AECC y Azayca conmemoran el Día Mundial contra el Cáncer con actos de calle, una jornada de puertas abiertas y protagonismo para los pacientes
Las asociaciones zamoranas de apoyo a los pacientes y la investigación, Azayca y la AECC, han salido este miércoles a las calles de la ciudad, pese a la lluvia, para conmemorar el Día Mundial contra el Cáncer y amplificar la voz de los pacientes. Ellos han sido los protagonistas de las actividades de esta jornada, en la que la AECC ha programado también durante la tarde una jornada de puertas abiertas en su sede de la avenida de Portugal.
Ambas asociaciones han ejemplificado la lucha contra la enfermedad a través del testimonio de pacientes. En el caso de Azayca, han sido las autoridades asistentes al acto las que han leído algunas frases expresadas para la ocasión por los diagnosticados de tumores.
"Cada paso que das, incluso los pequeños, cuentan", "¡ánimo, confía, acepta, vive el día a día, déjate querer y quiérete!", "el cáncer es una palabra, no una sentencia" o "no estás solo, sé que hay días difíciles, pero dentro de ti hay una fuerza que ni tu mismo la ves; lo que no dejas ir lo cargas, lo que cargas te pesa y lo que te pesa te hunde; practica el arte de soltar, perdonar y dejar ir", fueron algunos de los mensajes.
En el acto de la AECC, el protagonismo fue igualmente para los pacientes, encarnados en la voz de Conchi Rodríguez, que reconoce que el cáncer cambia la vida a los pacientes y a partir del diagnóstico "el tiempo se mide de otra manera" y lanza un mensaje de esperanza y de positividad, a la vez que da "gracias a la Asociación Española Contra el Cáncer que nos saca adelante, si no hubiera sido por ellos, creo que no hubiera estado aquí, por lo duro que ha sido mi proceso".
Los datos de diagnósticos de la enfermedad del último año, según ha precisado la presidenta de Azayca, Pilar de la Higuera, indica que frente a la media de unos 650 diagnósticos anuales en la provincia de Zamora, en 2025 esa cifra ha subido ligeramente, hasta los 668. De la Higuera ha recordado que Zamora es una provincia con mucha incidencia del cáncer y con mucha prevalencia, que hacen que "el número de pacientes de cáncer que tengamos que atender sea bastante grande", algo que puede explicarse por el envejecimiento de la población.
Suscríbete para seguir leyendo
- ¿Cuántos habitantes tiene mi pueblo? Consulta los vecinos de los 520 núcleos de población de Zamora
- Alerta por el desbordamiento de los ríos en Zamora: nivel naranja en Manganeses de la Polvorosa y otros cinco amarillos activos
- El nuevo Mercado de Abastos de Zamora mostrará un ábside románico y una necrópolis: el modificado del proyecto inicia su tramitación
- Un año y medio de cárcel a un empresario zamorano por agresión sexual a una empleada
- ¿Qué son las casas industrializadas? La apuesta de 20 pueblos de Zamora para solucionar la falta de vivienda
- El dueño de General de Cuadros Eléctricos recibe orden de ingreso en Topas por el fraude fiscal de 1,1 millones
- ¿Quién es José Luis Barrigón, el número dos de la lista del PP de Zamora en las elecciones autonómicas del 15M?
- Salen a subasta terrenos en Zamora de la liquidación de la inmobiliaria Reyal Urbis