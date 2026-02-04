Los barrios de Villagodio y Vista Alegre de Zamora, vigilados por la policía por la crecida del Valderaduey

La crecida del río Valderaduey, que este miércoles por la mañana puso en alerta de nivel rojo a la localidad de Villárdiga, a unos cuarenta kilómetros de la capital, se espera que llegue en las próximas horas a Zamora. Por ello, la Policía Municipal vigila tanto la zona del barrio de Villagodio como la de Vista Alegre, por si el caudal del Valderaduey antes de su desembocadura en el Duero pudiera causar alguna incidencia en la zona este de la ciudad, según ha informado el concejal de Protección Ciudadana, David Gago.

Villagodio y Vista Alegre, vigilados por la crecida del Valderaduey

El edil ha explicado que además de hacerse un seguimiento al Valderaduey, que desemboca en el tramo final de la zona de la Aldehuela, cerca del viaducto de la autovía A-66 que cruza el Duero, los agentes están especialmente vigilantes tanto al avance de la crecida en el Duero como en el arroyo de Valorio. Al respecto, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que tenga la máxima prudencia cuando se pasee o se acuda a las inmediaciones de estos cauces.

De hecho, en días pasados la Policía Municipal de Zamora procedió a precintar algunos tramos de los paseos fluviales en ambas orillas, ante el riesgo de inundación que se vio consumado el fin de semana en puntos como el paseo ribereño de la margen derecha bajo el Puente de Piedra, el del camino más cercano al cauce de esa orilla bajo el Puente de Hierro o los de la otra orilla, especialmente en el entorno del merendero de los Pelambres.

El río Duero a su paso por la ciudad alcanzó su máximo caudal en la media noche del lunes al martes, cuando rebasó los 524 metros cúbicos por segundo. A partir de ahí, el agua que llevaba el río fue mermando progresivamente, hasta que a la una de la madrugada de este miércoles llegó a los 430 metros cúbicos por segundo y de nuevo comenzó a crecer el caudal. A las 19.30 horas, después de una jornada lluviosa y tras las aportaciones de afluentes y del caudal río arriba, el Duero a su paso por Zamora se acercaba de nuevo a los 500 metros cúbicos por segundo.

La de este miércoles ha sido una jornada de paraguas en la ciudad, como en buena parte de la provincia, y así lo han reflejado también los datos oficiales de la Agencia Estatal de Meteorología que apuntan a que hasta las 19.20 horas, en la jornada se acumulaban 11,2 milímetros de lluvia. Esa cantidad, de la docena de puntos de medición de Aemet en la provincia, únicamente era mayor a esa hora en las estaciones de Robleda-Cervantes, que llegaba a los 18,4 milímetros; Villadepera (15,2 milímetros) y Pozuelo de Tábara (11,8 milímetro).