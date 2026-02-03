Zamora se prepara para una semana inestable con lluvias frecuentes y riesgo de crecidas en ríos

La provincia de Zamora se prepara para varios días marcados por la inestabilidad, con un escenario claramente lluvioso que se prolongará de forma irregular durante buena parte de la semana. Las previsiones apuntan a precipitaciones frecuentes que podrían mantenerse hasta el fin de semana e incluso después, afectando tanto a la capital como a diferentes puntos de la provincia, especialmente en áreas de la Meseta y en zonas más elevadas.

De acuerdo con las estimaciones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el tramo con mayor probabilidad de lluvia se concentrará en los primeros días, con jornadas como el martes y jueves en las que el riesgo de precipitaciones será muy alto, llegando en algunos momentos a valores próximos al 100 %. El miércoles podría dar una breve tregua, aunque el tiempo húmedo volvería a imponerse con la llegada de nuevos frentes atlánticos sobre Castilla y León.

En el horizonte a medio plazo, los modelos a 14 días mantienen la señal de lluvias intermitentes, con previsión de varios episodios repartidos a lo largo de la primera mitad del mes y con cambios en intensidad según el día. En consecuencia, no se espera un periodo estable y completamente seco en el corto plazo.

Este episodio de precipitaciones se suma a un contexto de terreno ya cargado de agua y ríos con caudales elevados, lo que incrementa el riesgo de crecidas en cauces como el Tera y el Negro en distintos puntos de la provincia. Por ello, se recomienda extremar la precaución en desplazamientos, especialmente en carreteras con tramos bajos o zonas donde puedan producirse acumulaciones de agua.