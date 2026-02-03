Zamora, más modernista que nunca

Un grupo de personajes de época, miembros de la asociación Antics Recreadors de 1.900, procedentes de Barcelona, de Alcoy, de La Garriga e incluso de la misma Zamora tuvieron ocasión de conocer el urbanismo y edificios más representativos de la época modernista y ecléctica de la capital que se corresponde con el final del siglo XIX y principios del XX.

Se trata de un grupo de hombres y mujeres perfectamente ataviados con la moda de hace más de un siglo, muchas veces con prendas y complementos originales de esa época. "Nos llaman para hacer representaciones y presencia de la época. Hemos hecho algún corto que otro también al respecto de 1.900", explica Juan de Dios López.

El grupo, frente al Teatro Ramos Carrión. / Victor Garrido / LZA

"No tenemos ánimo de lucro, únicamente nos pagan el desplazamiento y la comida, pero es que lo pasamos muy bien. El vestuario tiene 90 años, las capas son auténticas, pretendemos tener prendas auténticas, de la época, como el sombrero de 1902 que llevo, o un reloj de 1890".

Su guía fue Bea Barrio. "Comenzamos en el Teatro Ramos Carrión y va a ser un viaje por finales del XIX y principios del XX de Zamora. Por supuesto nos vamos a ir a la zona de la Plaza Mayor, donde tenemos unas transformaciones urbanísticas muy interesantes, porque no solo son edificios. Pasamos por Balborraz, calle por excelencia nos vamos a ir por la calle Viriato, que se abrió en esa época, llegar a la plaza de Sagasta, modernista y ecléctica por excelencia e ir subiendo poquito a poco por Santa Clara, haciendo una paradita en Santiago El Burgo porque por supuesto tienen que ver algo de románico. E iremos subiendo a Casa Guerra, vivienda de los marqueses de Arjona, casa Matilla, hasta llegar a la plaza de la Marina"

El origen del movimiento modernista de Zamora se puede situar en la figura del arquitecto Francesc Ferriol. "Viene de Barcelona y trae estas notitas de lo que él había estudiado y trabajado allí con Lluís Domènech i Montaner y luego los que había locales por aquí le copian estos detalles y acaba siendo un modernismo de Zamora, que no se puede encajonar en ninguna otra categoría".