Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Desbordamiento de los ríos en ZamoraSe encarece la obra del Mercado de AbastosMercado de Abastos de ZamoraTurismo en Zamora: balance 2025San Pedro 2026 (Zamora)
instagramlinkedin

Zamora, más modernista que nunca

Antics Recreadors de 1.900 conocen el urbanismo y edificios de la capital

El grupo vestido con trajes de época, en la Plaza Mayor.

El grupo vestido con trajes de época, en la Plaza Mayor. / Víctor Garrido

Carlos Gil Andrés

Carlos Gil Andrés

Un grupo de personajes de época, miembros de la asociación Antics Recreadors de 1.900, procedentes de Barcelona, de Alcoy, de La Garriga e incluso de la misma Zamora tuvieron ocasión de conocer el urbanismo y edificios más representativos de la época modernista y ecléctica de la capital que se corresponde con el final del siglo XIX y principios del XX.

Se trata de un grupo de hombres y mujeres perfectamente ataviados con la moda de hace más de un siglo, muchas veces con prendas y complementos originales de esa época. "Nos llaman para hacer representaciones y presencia de la época. Hemos hecho algún corto que otro también al respecto de 1.900", explica Juan de Dios López.

El grupo, frente al Teatro Ramos Carrión.

El grupo, frente al Teatro Ramos Carrión. / Victor Garrido / LZA

"No tenemos ánimo de lucro, únicamente nos pagan el desplazamiento y la comida, pero es que lo pasamos muy bien. El vestuario tiene 90 años, las capas son auténticas, pretendemos tener prendas auténticas, de la época, como el sombrero de 1902 que llevo, o un reloj de 1890".

Su guía fue Bea Barrio. "Comenzamos en el Teatro Ramos Carrión y va a ser un viaje por finales del XIX y principios del XX de Zamora. Por supuesto nos vamos a ir a la zona de la Plaza Mayor, donde tenemos unas transformaciones urbanísticas muy interesantes, porque no solo son edificios. Pasamos por Balborraz, calle por excelencia nos vamos a ir por la calle Viriato, que se abrió en esa época, llegar a la plaza de Sagasta, modernista y ecléctica por excelencia e ir subiendo poquito a poco por Santa Clara, haciendo una paradita en Santiago El Burgo porque por supuesto tienen que ver algo de románico. E iremos subiendo a Casa Guerra, vivienda de los marqueses de Arjona, casa Matilla, hasta llegar a la plaza de la Marina"

Noticias relacionadas y más

El origen del movimiento modernista de Zamora se puede situar en la figura del arquitecto Francesc Ferriol. "Viene de Barcelona y trae estas notitas de lo que él había estudiado y trabajado allí con Lluís Domènech i Montaner y luego los que había locales por aquí le copian estos detalles y acaba siendo un modernismo de Zamora, que no se puede encajonar en ninguna otra categoría".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. ¿Cuántos habitantes tiene mi pueblo? Consulta los vecinos de los 520 núcleos de población de Zamora
  2. Un año y medio de cárcel a un empresario zamorano por agresión sexual a una empleada
  3. ¿Qué son las casas industrializadas? La apuesta de 20 pueblos de Zamora para solucionar la falta de vivienda
  4. El dueño de General de Cuadros Eléctricos recibe orden de ingreso en Topas por el fraude fiscal de 1,1 millones
  5. No coger el coche en Zamora, salvo que sea imprescindible: 'La nevada es mayor que la de Filomena
  6. La zamorana Josefa Hernández cumple 100 años
  7. Con las manos en la masa: reparto gratuito de pizzas en la protesta agraria de Zamora para saber apreciar el trigo y la carne local
  8. Un colegio de Zamora suspende las clases y los servicios municipales se emplean a fondo por la nieve

Zamora, más modernista que nunca

Zamora, más modernista que nunca

Fallece el presidente que modernizó la Hermandad de la Tercera Caída de Zamora

Fallece el presidente que modernizó la Hermandad de la Tercera Caída de Zamora

El proyecto Silver Digi de la Diputación de Zamora, reconocido por el Gobierno de España como "emblemático"

El proyecto Silver Digi de la Diputación de Zamora, reconocido por el Gobierno de España como "emblemático"

La obra del Mercado de Abastos de Zamora se encarecerá en dos millones de euros por el modificado

La obra del Mercado de Abastos de Zamora se encarecerá en dos millones de euros por el modificado

Música antigua y románico: la oferta complementaria y gratuita para zamoranos y visitantes de Las Edades

Música antigua y románico: la oferta complementaria y gratuita para zamoranos y visitantes de Las Edades

Abierto el plazo para participar en el XII Concurso de Microrrelatos de la Feria del Libro de Zamora 2026

Abierto el plazo para participar en el XII Concurso de Microrrelatos de la Feria del Libro de Zamora 2026

La Diputación de Zamora licita por 150.000 euros el servicio de apoyo en la gestión y control de colonias felinas

La Diputación de Zamora licita por 150.000 euros el servicio de apoyo en la gestión y control de colonias felinas

Caja Rural de Zamora refuerza su apoyo estratégico a Fromago 2026

Caja Rural de Zamora refuerza su apoyo estratégico a Fromago 2026
Tracking Pixel Contents