Una treintena de autores efectúan réplicas de grandes obras maestras en una muestra en Zamora

Los alumnos de Anselmo Esteban exhiben sus piezas en la exposición "Por amor al arte", abierta en la Encarnación

Alejandra Bonel García

Grandes referencias en la historia de la pintura, como La Gioconda de Leonardo da Vinci, Las Meninas o La fragua de Vulcano de Diego Velázquez o bien Los girasoles de Van Gogh representan algunas de las obras maestras reproducidas por una treintena de aficionados a la pintura que asisten a las clases que imparte en la ciudad el artista Anselmo Esteban.

Una treintena de autores efectúan réplicas de grandes obras maestras

Público contempla la exposición en la Encarnación. / Alba Prieto

Los extraordinarios y variados trabajos, de distintas corrientes artísticas donde conviven realismo con surrealismo, pueblan hasta mitad de mes la sala de exposiciones de la Encarnación bajo la denominación de "Por amor al arte".

En la sala, cada óleo aparece acompañado por una cartela donde figura el nombre del autor, el título y el artista que pintó el original.

Zamora. exposición &quot;Por amor al arte&quot; de varios colectivos

Zamora. exposición "Por amor al arte" de varios colectivos / Alba Prieto / LZA

Origen

La iniciativa de la muestra ha partido del docente que animó a todos alumnos, de perfiles muy distintos y de colectivos muy diversos, a realizar "su versión de una obra de pintura famosa. Algunos lo han hecho lo más fidedigno posible y otros que les han dado su toque personal añadido", describe Anselmo Esteban.

Zamora. exposición &quot;Por amor al arte&quot; de varios colectivos

Varias mujeres observan las obras efectuadas por varios colectivos. / Alba Prieto / LZA

Los cuadros exhibidos los han realizados alumnos de la Hermandad Ferroviaria, donde hay obras reproducidas por varios octogenarios, de la academia de arte La Josa, donde las pinturas las han llevado a cabo personas de mediana edad, mientras que los autores de la academia de arte manualidades Carisa son niños de 12 a 16 años.

Zamora. exposición &quot;Por amor al arte&quot; de varios colectivos

Algunas de las obras exhibidas. / Alba Prieto / LZA

Distintos perfiles unidos por sus ganas de aprender y de compartir sus progresos en el mundo de la pintura.

