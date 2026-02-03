El testimonio de un pasajero zamorano del tren regional de Puebla de Sanabria accidentado: "He vuelto a nacer"

Entre los viajeros del tren regional de Puebla de Sanabria a Valladolid siniestrado este martes por la mañana al chocar con un camión en un paso a nivel había al menos dos zamoranos que se subieron en la estación de la capital con destino a Valladolid. Uno de ellos, José Luis Posado Brines, explicó a este diario que tras el siniestro sentía que había «vuelto a nacer».

Había viajado medio dormido hasta Medina del Campo y después estaba consultando en el móvil el trayecto, cuando oyó un pitido del tren más fuerte y continuo de lo normal y al momento salieron de la cabina del conductor dos maquinistas al tiempo que se producía el golpe del choque con el camión. «Le dije a la chica que estaba detrás que si estaba bien y comprobamos que todos los estábamos», señaló.

El accidente les tuvo parados unas dos horas y en Valdestillas continuaron en autobús. Uno de los maquinistas, según explicó, les dijo que si el camión se hubiera enganchado al convoy el siniestro podría haber sido más grave. Tras lo ocurrido, José Luis Posado reclama que haya un mejor mantenimiento de esa línea ferroviaria y más vigilancia en los pasos a nivel, con soluciones como poner semáforos para evitar sucesos como el ocurrido, que inevitablemente le trae a la memoria el siniestro de Adamuz.

Primera impresión de "miedo"

Aunque sin daños, otros pasajeros también se llevaron un buen susto, máxime al tener presente tanto la tragedia de Adamuz (Córdoba) como el accidente ferroviario de Gelida (Barcelona). Así lo reconoció a Europa Press Sonia Cañete, que explicó que había sentido un golpe y una vibración «fuertes» al producirse la colisión. «Con lo que está pasando se te pasan mil cosas por la cabeza», declaró esa pasajera, quien agregó que su primera impresión fue de «miedo» y hasta que el tren no se detuvo nadie sabía qué había pasado.

Por su parte, otro de los viajeros, Andrés Vicente, restó importancia al suceso y aclaró que se ha sentido un golpe, el tren se ha movido y ha llegado a ver el camión en el paso a nivel, tras lo que el interventor explicó lo que había ocurrido. «No ha sido nada fuera de lo normal», declaró a Europa Press ese pasajero que había cogido el tren en Medina del Campo.

El suceso

El tren de media distancia de Renfe que realiza a diario la ruta entre Puebla de Sanabria y Valladolid, con paradas intermedias en la ciudad de Zamora y en pueblos de la ruta, tanto de la provincia de Zamora como de Valladolid, sufrió ayer un accidente que se saldó con un herido. El convoy ferroviario chocó con un camión que se había adentrado en la vía en un paso a nivel sin barreras y que, tras percatarse de que iba a pasar en ese momento el tren intentó dar marcha atrás, pero no le dio tiempo y no sufrió la embestida del tren.

El accidente se produjo poco antes de las diez de la mañana, cuando el tren que tenía su salida a las 7.08 horas de la estación de Puebla de Sanabria y que había pasado por la capital zamorana sobre las 8.38 horas, se encontraba en el tramo final de la ruta, a unos 25 kilómetros de la capital vallisoletana, entre las localidades de Pozaldez y Valdestillas, según informó la Subdelegación del Gobierno en Valladolid.

Dichas fuentes precisaron en el tren viajaban en ese momento quince pasajeros y el maquinista, que resultaron todos ellos ilesos. Tras el siniestro, el tren, que según Renfe únicamente sufrió daños "leves", pudo reemprender la marcha a baja velocidad hasta la siguiente estación, la de Valdestillas. Allí paró y los viajeros continuaron la marcha en un autobús fletado por Renfe.

El tren siniestrado, con los daños del choque con el camión. / R. Valtero - Ical

Fuentes de la operadora ferroviaria aseguraron que la parada fue técnica, con el fin de elaborar el atestado de la Guardia Civil, pero posteriormente el tren pudo continuar la marcha para hacer normalmente el trayecto de vuelta de la tarde, de Valladolid a Puebla de Sanabria, sin tener que fletar transporte alternativo por carretera para ello.

Aunque en un principio no se habían reportado heridos en la comunicación del siniestro ferroviario transmitida al servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León, posteriormente el personal sanitario desplazado al lugar tuvo que atender de heridas al camionero. Inicialmente, se llegó a movilizar un helicóptero de rescate porque el lugar del accidente, en el paso a nivel sin barreras situado en el kilómetro 225,066 de la vía férrea, se ubicaba en un camino de difícil acceso.

Finalmente, no fue necesario el uso de ese helicóptero, al poder el tren continuar el trayecto pese a los daños.