Salen a subasta terrenos en Zamora de la liquidación de la inmobiliaria Reyal Urbis

Escrapalia ha lanzado a subasta pública once nuevos activos inmobiliarios procedentes de la liquidación de Reyal Urbis. Suelo urbanizable en Jerez de la Frontera, Zamora, León, Algete (Madrid), Avilés (Asturias), y no urbanizable en Albacete, Huelva y Yebes (Guadalajara).

El precio conjunto de salida se sitúa en 5,9 millones de euros, lo que supone un descuento del 82% sobre su valoración en el plan de liquidación, calculado en más de 35,7 millones de euros.

Suelo urbanizable en Zamora

Escrapalia subasta cuatro parcelas de suelo urbanizable de 27.800 metros cuadrados en el Sector Sur 16 (Cabañales) de Zamora. Se trata del terreno situado junto a la calle Entrepuentes entre Cabañales y Pinilla, que está tasado en 2,9 millones de euros. Su precio inicial a pujas se sitúa en 400.000 euros, lo que supone una rebaja del 86%. Disponen de una edificabilidad calculada en algo más de 14.000 metros cuadrados y está pendiente su planteamiento.

Para pujar es necesario realizar un depósito de garantía de casi 58.000 euros. Cantidad que se devolverá, exceptuando al mejor postor como parte del precio de venta. La subasta permanecerá abierta hasta el 25 de febrero.

Las parcelas tienen una superficie de 6.262, 8.437, 6.705 y 6.400 metros cuadrados.

Situación de la inmobiliaria

Escrapalia ha sacado a subasta un total de 145 activos inmobiliarios subastados en diferentes localidades de España procedentes de la liquidación del grupo inmobiliario de Reyal Urbis desde que inicio el plan de subasta, en abril de 2024. En su mayoría suelo urbano y urbanizable, y valorado en el plan de liquidación en 290 millones de euros.

Tras casi dos años de negociaciones con los acreedores durante los que se estudiaron todo tipo de alternativas para encontrar una solución y al no haber podido alcanzar un acuerdo de refinanciación con sus acreedores, Reyal Urbis presentó concurso voluntario de acreedores con fecha 19 de febrero de 2013, el cual fue aceptado por Auto del Juzgado n.º 6 de lo Mercantil el 4 de marzo de 2013. El 1 de septiembre de 2017 el juzgado notificó auto de liquidación de la Sociedad, dictando su disolución, así como el cese de los administradores sociales.

BDO Abogados, la Administración Concursal de Reyal Urbis SA (en proceso de liquidación), eligió a Surus para sacar a subasta pública, a través de su portal Escrapalia inmuebles. La venta pública se está ejecutando progresivamente, en lotes de diferentes activos en distintas localidades de España. El objetivo de la operación es maximizar su venta, en beneficio de la empresa, en su día una de las inmobiliarias más potentes de España. El proceso de liquidación se está llevando en el Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid.

Reyal Urbis surge en 2007 tras la fusión de dos grandes empresas, Inmobiliaria Urbis y Construcciones Reyal, tras la adquisición previa de un 96,41 por ciento del capital social de Urbis por parte de Reyal a través de una Oferta Pública de adquisición (OPA).

A 31 de diciembre de 2012, Reyal Urbis contaba con un banco de suelo total de 7,8 millones de metros cuadrados de edificabilidad sobre rasante lo que la convertía en una de las principales empresas europeas en la actividad de promoción residencial.

La Compañía poseía una relevante cartera de activos en renta valorada en dicha fecha en más de 459 millones de euros, con importantes activos singulares en explotación. Los activos en explotación superaban los 185.000 metros de superficie alquilable sobre rasante, diversificados en oficinas, centros comerciales, locales, naves industriales y hoteles que operan bajo la marca Rafaelhoteles.