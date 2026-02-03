Roelos intenta rescatar 22.000 euros perdidos en una estafa por Internet: la Fiscalía pide 12 años de cárcel por ciberestafa

El Ayuntamiento de Roelos de Sayago trata de recuperar 22.000 euros que perdió cuando la secretaria municipal realizaba trasferencias a una entidad financiera, momento en el que fue víctima de una estafa digital, un phishing, que permitió al ciberdelincuente desviar esa cuantía a su propia cuenta bancaria, según el escrito de acusación de la Fiscalía de Zamora.

Ese principal imputado, de iniciales M.P.I., efectuó rápidamente ingresos en otras cinco cuentas bancarias, en un intento de impedir que se pudiera seguir el rastro del dinero en caso de que se interpusiera una denuncia. El Ministerio Público pedía ayer condenas a un total de 12 años de cárcel a la magistrada de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Zamora que celebraba el juicio en ausencia de una de las procesadas, TC.F.A.M., para la que exige otros dos años de prisión como imputada por desaparecer con los 7.000 euros que habría recibido en su cuenta bancaria, para quien se ha decretado una orden de busca y captura.

La apertura de juicio oral conllevó el establecimiento de una fianza de 22.000 euros a cada uno de los imputados, bajo amenaza de embargo, con el fin de asegurar que el Ayuntamiento podrá ser indemnizado en la cantidad que perdió en la ciberestafa ocurrida durante la pandemia. La estrategia del principal acusado no impidió que el agente de la Guardia Civil experto en ciberdelincuencia lograra descifrar el número de cuenta al que fue a parar la cuantía que la secretaria municipal de Roelos creyó haber transferido a la entidad financiera. Esta pista le abrió las puertas al resto de operaciones bancarias que había realizado ese mismo día el imputado M.P.I. para distribuir los 22.000 euros, explicó el agente.

El guardia civil se ratificó en el atestado que recoge las diligencias practicadas, las pruebas testificales de los implicados y las documentales que apuntan a la comisión un posible delito por parte de las seis acusados, por lo que el interrogatorio durante la vista oral de ayer fue escueto. El principal imputado se negó ayer a prestar declaración en el juicio al igual que los cuatro de iniciales F.A.S.N., D.M.S., NM.R.R., M.M.DS., que no fueron interrogados ni siquiera por sus abogados.

"Parecía que la operación no cargaba"

La secretaria municipal testificó para detallar cómo se percató de que había sido víctima de una ciberestafa , ya que había realizado varias transferencias y "parecía que no terminaba de cargar" y que la entidad financiera le estaba pidiendo datos. Cuando volvió a conectar para ver las cuentas municipales por Internet, observó que habían desaparecido las cantidades que iba a transferir y que no se habían ingresado en la caja de ahorros como debía ocurrir.

El suceso ocurrió un viernes cuando las oficinas estaban ya cerradas, por lo que se puso en contacto con las oficinas de Madrid, desde donde pusieron una denuncia de inmediato. La secretaria hizo lo propio en el cuartel de la Guardia Civil de Venialbo para que se iniciarán las diligencias oportunas para resolver la estafa.