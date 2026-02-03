Raya un banco del juzgado y le cae una condena de 320 euros: 200 euros para restuararlo

Atentar contra el mobiliario del Palacio de Justicia o de la Audiencia de Zamora, puertas, bancos o cualquier otro objeto ubicado en los pasillos de las distintas secciones dejará de salir gratis al autor de los rayones que suelen liberar el cabreo de los detenidos cuando acuden a prestar declaración ante jueces y juezas. Ese fue el caso de un zamorano que el mismo día que estaba llamado a declarar en el Juzgado de Violencia de Género no se resistió a dejar en el banco del vestíbulo su huella.

Ese acto vandálico ha terminado en una denuncia de la Fiscalía de Zamora y de la Gerencia Territorial de Justicia por un delito leve de daños ocurrido el 1 de octubre de 2025. La reparación del banco costó a la Gerencia 200 euros sin IVA. La magistrada acaba de condenar al autor a abonar esa cantidad y a una multa de 120 euros que deberá pagar el imputado al Ministerio de Justicia. En total tendrá que abonar 320 euros de acuerdo con la sentencia.