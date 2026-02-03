Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Desbordamiento de los ríos en ZamoraMercado de Abastos de ZamoraTurismo en Zamora: balance 2025San Pedro 2026 (Zamora)
instagramlinkedin

Raya un banco del juzgado y le cae una condena de 320 euros: 200 euros para restuararlo

El acusado estaba citado para declarar y causó daños en el mueble mientras esperaba

Palacio de Justicia de Zamora.

Palacio de Justicia de Zamora. / Foto L. O. Z.

S. A.

Atentar contra el mobiliario del Palacio de Justicia o de la Audiencia de Zamora, puertas, bancos o cualquier otro objeto ubicado en los pasillos de las distintas secciones dejará de salir gratis al autor de los rayones que suelen liberar el cabreo de los detenidos cuando acuden a prestar declaración ante jueces y juezas. Ese fue el caso de un zamorano que el mismo día que estaba llamado a declarar en el Juzgado de Violencia de Género no se resistió a dejar en el banco del vestíbulo su huella.

Ese acto vandálico ha terminado en una denuncia de la Fiscalía de Zamora y de la Gerencia Territorial de Justicia por un delito leve de daños ocurrido el 1 de octubre de 2025. La reparación del banco costó a la Gerencia 200 euros sin IVA. La magistrada acaba de condenar al autor a abonar esa cantidad y a una multa de 120 euros que deberá pagar el imputado al Ministerio de Justicia. En total tendrá que abonar 320 euros de acuerdo con la sentencia.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. ¿Cuántos habitantes tiene mi pueblo? Consulta los vecinos de los 520 núcleos de población de Zamora
  2. Un año y medio de cárcel a un empresario zamorano por agresión sexual a una empleada
  3. ¿Qué son las casas industrializadas? La apuesta de 20 pueblos de Zamora para solucionar la falta de vivienda
  4. El dueño de General de Cuadros Eléctricos recibe orden de ingreso en Topas por el fraude fiscal de 1,1 millones
  5. No coger el coche en Zamora, salvo que sea imprescindible: 'La nevada es mayor que la de Filomena
  6. La zamorana Josefa Hernández cumple 100 años
  7. Con las manos en la masa: reparto gratuito de pizzas en la protesta agraria de Zamora para saber apreciar el trigo y la carne local
  8. Un colegio de Zamora suspende las clases y los servicios municipales se emplean a fondo por la nieve

Salen a subasta terrenos en Zamora de la liquidación de la inmobiliaria Reyal Urbis

Salen a subasta terrenos en Zamora de la liquidación de la inmobiliaria Reyal Urbis

Huir de la polarización con una campaña en positivo: así plantea el PP la "carrera" autonómica del 15M

Huir de la polarización con una campaña en positivo: así plantea el PP la "carrera" autonómica del 15M

Alerta por el desbordamiento de los ríos en Zamora: nivel naranja en Manganeses de la Polvorosa y otros cinco amarillos activos

Alerta por el desbordamiento de los ríos en Zamora: nivel naranja en Manganeses de la Polvorosa y otros cinco amarillos activos

El tictac que marca el paso del tiempo en Zamora

El tictac que marca el paso del tiempo en Zamora

La cuesta de enero deja a 236 zamoranos en la cola del paro: 8.447 desempleados en la provincia

La cuesta de enero deja a 236 zamoranos en la cola del paro: 8.447 desempleados en la provincia

Raya un banco del juzgado y le cae una condena de 320 euros: 200 euros para restuararlo

Raya un banco del juzgado y le cae una condena de 320 euros: 200 euros para restuararlo

Zamora se prepara para una semana inestable con lluvias frecuentes y riesgo de crecidas en ríos

Zamora se prepara para una semana inestable con lluvias frecuentes y riesgo de crecidas en ríos

Un joven podría ir un año a Topas por amenazar de muerte a una pareja

Un joven podría ir un año a Topas por amenazar de muerte a una pareja
Tracking Pixel Contents