Rafa Sánchez revive los temas de La Unión en el Ramos Carrión

La música, el humor y el carnaval recalan esta semana en los liceos de la ciudad.

Ramos Carrión

El Teatro Ramos Carrión recibe a Rafa Sánchez, vocalista de La Unión, el viernes día 6 de febrero con "Biografía", un recorrido cronológico por las canciones más icónicas del grupo.

El concierto comenzará a las 20.30 horas y las entradas tienen un precio de 38 euros.

El nuevo mundo se derrumba ante nuestros ojos y nadie quiere hacerse cargo. Con tan contundente premisa ha decidido Facu Díaz volver al stand up para entretener. En "Esto no es culpa de nadie", Díaz aparece como una suerte de violinista del Titanic que, micrófono en mano, analiza de manera escandalosamente sesgada lo que sucede en el planeta. Su actuación será el sábado 7 de febrero a partir de las 20.00 horas y el precio de las entradas es de 20 euros.

Entradas

Las localidades para estos y otros espectáculos están a la venta tanto en la taquilla de martes a domingo, de 11.00 a 13.00 y de 17.30 a 20.00 horas como en la web del teatro dependiente de la Diputación de Zamora.

Principal

Por su parte, el Teatro Principal de Zamora inicia el ciclo flamenco.

La primera propuesta, el jueves día 5 de febrero a las 21.00 horas, la defiende Manuel Moreno Maya, conocido como "El Pele". El cantaor ofrece "Jondo", un viaje a la raíz del flamenco, por soleás, siguiriyas, alegrías, malagueñas… cantes que no entienden de modas y que responden al pulso del alma. "El Pele" estará acompañado a la guitarra por Niño Seve.

Las entradas tienen un precio que oscila entre los 6 y los 12 euros.

EL PELE / Toni Blanco

Carnaval

Además, el teatro municipal acogerá el concurso de murgas, que contará con cuatro murgas y cuatro romanceros, el 7 y 8 de febrero con pases a las 17.30 y las 20.30 horas.

Pases

Las entradas para poder asistir a cada sesión, en la que actuarán dos murgas y dos romanceros en el mismo orden de actuación los dos días, se podrán adquirir físicamente en la taquilla del Principal a partir día 3 de febrero y únicamente "se venderán dos pases por persona", indican fuentes del liceo dependiente del Ayuntamiento de Zamora.

El horario de la taquilla es de martes a viernes y los días de función de 17.00 a 21.00 horas.