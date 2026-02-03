El proyecto Silver Digi de la Diputación de Zamora, reconocido por el Gobierno de España como "emblemático"

La Secretaría General para el Reto Demográfico del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha distinguido la labor de la Diputación de Zamora por el desarrollo de estrategias innovadoras en el ámbito rural. En concreto, se ha destacado el proyecto Silver DIGI, cuyo objetivo es generar un ecosistema innovador de dinamismo económico en el territorio.

La actuación ha sido catalogada como "buena práctica y proyecto emblemático", poniendo en valor el trabajo de la Institución Provincial en el desarrollo de iniciativas innovadoras para el medio rural.

La Secretaría para el Reto Demográfico del Miteco pretende destacar los proyectos más emblemáticos desarrollados en el ámbito rural, así como las mejores buenas prácticas con el objetivo de su difusión en las diferentes plataformas web y a fin de que pueda servir de inspiración a otros territorios, siendo referencia la provincia de Zamora en este tipo de reconocimientos, que llegan de la mano de otras menciones europeas.

El impacto de Silver DIGI sobre el territorio, a través de los servicios avanzados de cuidado a personas mayores, la generación de un nuevo perfil profesional de cuidados “Acompañante Silver” y la implementación de la videoasistencia a mayores, con la creación de un escenario de emprendimiento asociado a estos cuidados, ha generado un ecosistema innovador que refuerza la atención social del mayor, al integrarlo de forma activa en la comunidad, y que abre nuevas oportunidades de desarrollo para la provincia.

Un proyecto que empodera al mayor a través del cuidado ‘Silver’ y su monitorización; pionero en toda Europa, en el que además se genera el desarrollo de cuatro aplicaciones sobre patologías cognitivas y salud mental, párkinson, nutrición y deporte y fragilidad ósea y comorbilidad; y que se está llevando a cabo en las localidades de Villardeciervos, Figueruela de Arriba y Cobreros con el objetivo de generar ecosistemas rurales inteligentes de atención y mejorar la calidad de vida de las personas mayores de la provincia.