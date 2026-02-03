Oportunidad en Zamora: finca con piscina y pista de tenis por 595.000 euros

El mercado inmobiliario de Zamora ofrece actualmente opciones muy contrastadas, que van desde grandes propiedades rurales con amplias parcelas y zonas deportivas privadas hasta viviendas urbanas pensadas para el día a día en barrios consolidados. Dos inmuebles recientes a la venta reflejan esta diversidad y ponen el foco tanto en el espacio y la privacidad como en la funcionalidad y la ubicación.

¿Buscas piso o casa? Viviendas en Zamora

Chalet independiente con piscina, tenis y 6.000 m² de parcela en San Frontis

Finca en Área Rural, San Frontis, Zamora / tucasa.com

En el área rural de San Frontis, a las afueras de Zamora, se encuentra este chalet independiente que sale al mercado por 595.000 euros, tras una rebaja inicial. La propiedad se asienta sobre una parcela de 6.000 metros cuadrados y cuenta con una edificación total de 1.480 metros construidos, lo que sitúa su precio en apenas 402 euros por metro cuadrado, muy por debajo de la media de la zona.

La vivienda principal se distribuye en tres plantas y suma aproximadamente 430 metros cuadrados habitables. En la planta baja destacan el salón con chimenea, la cocina independiente totalmente equipada, un dormitorio, un baño y un amplio porche con vistas al jardín. La primera planta alberga cuatro dormitorios con armarios empotrados y dos baños completos, mientras que la planta semisótano está destinada a una bodega de 100 m², sala de calderas y espacios auxiliares.

El exterior es uno de los grandes atractivos del inmueble: piscina privada, cancha de tenis, pista de futbito, amplias zonas ajardinadas y un garaje con capacidad para tres vehículos. La vivienda se encuentra en perfecto estado, lista para entrar a vivir, y dispone de calefacción de gasoil, aire acondicionado por conductos, carpintería climalit y suelos de gres porcelánico, lo que la convierte en una opción singular para quienes buscan espacio, privacidad y calidad de vida a pocos minutos de la ciudad.

Puedes pedir más información sin compromiso de venta de casa con piscina en Área Rural, Zamora, San Frontis a través del siguiente formulario:

Piso con terraza, garaje y trastero en el barrio de Pantoja

Piso en La Pantoja La Viñas Ensanche, Zamora / tucasa.com

La segunda propuesta se sitúa en un entorno completamente distinto. En el barrio de Pantoja–Vista Alegre, junto a Tres Cruces y próximo al campus universitario y la estación de autobuses, se vende este piso de 68 metros cuadrados por 165.000 euros.

Ubicado en una quinta planta con ascensor, el inmueble dispone de dos dormitorios, un baño, salón luminoso con acceso a una terraza cerrada con vistas despejadas y cocina independiente equipada con salida a una segunda terraza. La vivienda se entrega amueblada y está lista para entrar a vivir, con suelo de parquet, ventanas climalit y calefacción y agua caliente de gas natural.

Como valor añadido, el piso incluye plaza de garaje y trastero en el mismo edificio, y el portal está adaptado para personas con movilidad reducida. Su orientación y altura garantizan luminosidad y tranquilidad, convirtiéndolo en una alternativa atractiva tanto para residencia habitual como para inversión destinada a alquiler.

Todos los detalles de venta de piso con terraza en La Pantoja-Las Viñas-Ensanche, Zamora, Pantoja - Vista Alegre rellenando el siguiente formulario:

Noticias relacionadas

Estas dos propiedades reflejan las distintas caras del mercado inmobiliario zamorano. Mientras el chalet de San Frontis apuesta por el espacio, la vida al aire libre y un estilo residencial exclusivo, el piso de Pantoja responde a la demanda de viviendas funcionales, bien ubicadas y listas para entrar a vivir. Dos opciones muy diferentes que muestran cómo Zamora ofrece oportunidades tanto para quienes buscan amplitud y privacidad como para quienes priorizan comodidad y cercanía a los servicios urbanos.