La obra del Mecado de Abastos de Zamora se encarecerá en dos millones de euros por el modificado

Las obras del Mercado de Abastos de Zamora se incrementarán en cerca de dos millones de euros, según la propuesta presentada por la empresa que se ha llevado este martes a la Junta de Gobierno Local.

El modificado, motivado fundamentalmente por los requerimientos de suministro eléctrico no contemplados en el proyecto inicial, la necesidad de conservación de restos arqueológicos y las diferencias de medición entre lo contemplado en el proyecto y los datos reales de superficie y material utilizado, suponen un incremento de más de un 35% respecto al precio por el que salieron a licitación las obras, que fue de 5,95 millones de euros, IVA incluido.

Del sobrecoste total, cerca de 600.000 euros se destinan a la instalación de un nuevo centro de transformación, que es necesario según los informes de la compañía Iberdrola, algo que se debe a "una circunstancia sobrevenida e imprevisible en el momento de la redacción del proyecto", ha precisado el Consistorio zamorano en un comunicado.

Ello se debe a que las condiciones técnicas y el alcance definitivo de las conexiones eléctricas no han podido concretarse hasta la solicitud formal del alta del suministro del nuevo Mercado de Abastos de la ciudad.

Motivación

La propuesta técnica del modificado considera necesaria además una ampliación debido a los refuerzos estructurales no contemplados inicialmente en el proyecto; aparición de amianto en los elementos de derribo en la cubierta; la necesidad de un nuevo centro de transformación diferente al del proyecto aprobado así como nuevas líneas que conecten este centro con los existentes; desviación de la red de media tensión que atraviesa la plaza sur frente al Mercado; desviación de acometida de saneamiento de inmueble en la Plaza del Mercado; puesta en valor de los restos arqueológicos hallados y la incorporación de nuevas partidas en el capítulo de instalaciones, según precisa la propuesta aprobada por la Junta de Gobierno Local.

Además, en la Junta de Gobierno se ha concedido licencia ambiental para la implantación de dos puntos de recarga de vehículos eléctricos en la estación de servicio Pinilla, junto con licencia ambiental para bar situado en avenida Tres Cruces y ejecución de construcción de vivienda unifamiliar en calle Diego de Saavedra Fajardo.