El nuevo Mercado de Abastos de Zamora mostrará un ábside románico y una necrópolis: el modificado del proyecto inicia su tramitación

La remodelación del Mercado de Abastos de la ciudad permitirá exponer de forma permanente, cuando concluyan las obras, los restos de la antigua iglesia románica de San Salvador de la Vid, que estuvo en pie en la plaza del Mercado hasta que a finales del siglo XIX fue permutada y derribada para permitir la construcción del centenario mercado.

En concreto, tras el proyecto arqueológico realizado con motivo de las obras, se ha acordado mostrar a los viandantes en el exterior de la plaza, en la zona próxima al bar Hobby y el Physical Gym, tanto los restos del ábside del templo, que se situaba en esa zona, como algunas de las tumbas de la necrópolis aparecida junto a la iglesia.

Esas tumbas, de las que ya han sido retirados y llevados a un osario los restos, se trasladarán a esa zona del templo para exhibirlas y ponerlas en valor de cara al público.

Tumbas encontradas en el exterior del Mercado de Abastos. / Cedida

Esa actuación es una de las contempladas en el modificado del Mercado de Abastos, del que este martes se inicia su tramitación. La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Zamora da el pistoletazo de salida a una tramitación del modificado que puede prolongarse unos dos meses y que es compleja debido a que el importe de los cambios superará con creces el 20% del coste de la obra y se calcula que esté en torno al 30%.

La puesta en valor de los restos arqueológicos es uno de los aspectos del modificado, pero no el que conllevará un mayor coste económico. Lo más oneroso será el cambio relativo al transformador eléctrico y la necesidad de enganchar el suministro del Mercado de Abastos con tres subestaciones distintas de la red.

Una tercera parte del modificado se refiere a los excesos de mediciones, por actuaciones acometidas en las que la superficie del material instalado era mayor a la contemplada inicialmente en el proyecto, lo que causa un sobrecoste a la empresa que es necesario abonar.

Agilizar al máximo la tramitación

El concejal de Promoción Económica, David Gago, ha indicado que por parte del Ayuntamiento intentarán "agilizar al máximo" el modificado, aunque para su cuantificación y aprobación definitiva es necesario que primero la empresa haga el cálculo y fije una estimación del coste que supondrían los cambios.

Posteriormente, el departamento de Obras debe dar el visto bueno a los cambios y luego tienen que pasar también por la Oficina municipal de Supervisión de Proyectos para comprobar que los precios se ajustan a los de mercado. Igualmente, al modificado debe darle el visto bueno de Patrimonio y obtener los permisos administrativos antes de su aprobación definitiva.