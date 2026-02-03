Novedades terapéuticas y científicas en el mes del cáncer en Zamora

La Fundación Científica Caja Rural de Zamora, en colaboración con las dos asociaciones de pacientes de la provincia, la Asociación Española contra el Cáncer y Azayca, ha organizado cuatro actividades principales de las Jornadas Infosalud. Están englobadas en el Mes del Cáncer, con motivo de la celebración, entre 4 de febrero del Día Mundial de la enfermedad.

Arrancan las jornada este jueves 5 de febrero, con la sesión sobre Rehabilitación trimodal prepanc, el programa de atención al paciente del Hospital Puerta de Hierro de Madrid, expuesto por la investigadora Ana Ruiz Casado, el cirujano Alberto Pueyo, la doctora en Actividad Física María Romero Elías y el paciente Javier de la Rubia. Colabora Azayca en esta sesión que se celebra en el Seminario a las 20.00 horas.

Algunos de los protagonistas de las Jornadas Infosalud de Caja Rural de Zamora. / J.N.

El lunes 9 a las 18.00 horas en el Centro Social de Caja Rural de Condes de Alba y Aliste se celebra la jornada de Jóvenes contra el cáncer, con el programa de Mucho Cuzeo y la actuación musical de Miguel Inadaptado. La psicóloga Sara Alonso y un paciente oncológico intervendrán en la sesión, organizada en colaboración con la Asociación contra el Cáncer.

Próstata

El miércoles 11, en a las 20.00 horas en el Seminario "La salud prostática también importa", con la uróloga del Complejo Asistencial de Zamora, Bárbara Padilla, el fisioterapeuta Alejandro Guzmán y la psicóloga especializada en cáncer María Montejo, los dos últimos de la Asociación Española.

Alimentación y ejercicio

Las Jornadas Infosalud de febrero finalizan el martes 24 con una conferencia en el teatro del Seminario San Atilano a las 20.00 horas sobre "Alimentación saludable y ejercicio frente al cáncer", es decir, "Cómo comer para vencer al cáncer".

La ponente será, en esta ocasión, Paula Jiménez Fonseca, oncóloga médica, especialista en Digestivo y experta en nutrición en el Hospital Universitario Central de Asturias.

Además de las actividades englobadas en el paraguas de las Jornadas Infosalud de Caja Rural de Zamora las Asociaciones Española contra el Cáncer y Azayca desarrollarán otro tipo de eventos, como las campañas de calle, por el Día Mundial que se conmemora precisamente este próximo miércoles.