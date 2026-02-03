Música antigua y románico: la oferta complementaria y gratuita para zamoranos y visitantes de Las Edades

En diciembre se programaron dos conciertos iniciales y ahora el ciclo Ritus Sonorum se extiende durante los meses de febrero y marzo a otros cuatro templos románicos de Zamora. Se trata de una programación que mezcla música antigua y el marco medieval de las iglesias más longevas de la ciudad.

En el nuevo ciclo, las actuaciones musicales precedidas de una explicación por un guía turístico del templo en el que se desarrollan tendrán lugar los días 6 y 20 tanto de febrero como de marzo. En todos los casos, la cita comienza a las 19.45 horas con un cuarto de hora de explicación de la guía, a la que sigue un concierto de una hora. Se trata en todos los casos de conciertos gratuitos para el espectador, aunque limitados al aforo de cada iglesia, sin necesidad de reserva previa y acceso por orden de llegada.

Estas visitas guiadas con concierto se promueven desde la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Zamora como complemento a la exposición de Las Edades del Hombre, con el fin de que tanto los zamoranos como los turistas que se acercan a la ciudad, entre ellos los que lo hacen atraídos por "EsperanZa", puedan disfrutar de un plan a mayores. Se trata de "facilitar la visibilidad de nuestro patrimonio cultural y nuestro talento local", ha explicado el edil de Turismo, Christoph Strieder.

Con esta actividad y otras como la carrera de la EsperanZa o las rutas del vino de Zamora se pretende alargar la estancia de los turistas que llegan a la ciudad a ver la exposición de Las Edades del Hombre, ha indicado Strieder.

Presentación del nuevo ciclo de música Ritus Sonorum. / Víctor Garrido

Uno de los promotores del ciclo, Nicolás Alonso, ha explicado que en los dos conciertos de diciembre contaron con unos noventa asistentes en cada uno de ellos y que en esta ocasión se cuenta con grupos diversos, como un coro o un dúo de violines.

Programa

El día 6 de febrero la actuación correrá a cargo del coro Schola Gregoriana Gaudete de Zamora y será en Santa María de la Horta, mientras que el 20 de febrero el concierto de cuarteto Arghul se ha programado en San Juan de Puerta Nueva. En marcdo, el día 6 actuará el dúo Victiren en San Claudio de Olivares y, para finalizar, se ha programado el 20 de marzo el concierto de Óscar Pérez Trío en la iglesia de Santa María Magdalena.