María Jesús Álava, psicóloga: "En mis conferencias se busca salir con un chute de energía"

Sus conferencias son como una vitamina para los oyentes, dando claves sencillas, pero esenciales para vivir mejor. «Recupera tus ilusiones y cuida tu salud mental» será el título de la charla que esta prestigiosa psicóloga imparta en el congreso Ahora Ilusión, que se celebra los días 27 y 28 de febrero en el Teatro Ramos Carrión.

¿Qué quiere transmitir en su ponencia dentro del congreso Ahora Ilusión?

Desde la psicología presentaré un enfoque para recuperar la ilusión, estemos en la situación que estemos. Y, para conseguirlo, es importante cuidar nuestra salud mental. De ahí el título de la charla, "Recupera tus ilusiones y cuida tu salud mental".

¿Qué busca la gente que acude a sus ponencias?

A menudo, buscan recetas mágicas, pero también herramientas que les permitan afrontar su día a día. Igual que cuando alguien acude al psicólogo, que quiere recuperar el equilibrio y la seguridad emocional. Y, últimamente, también buscan aprender a desconectar y descansar, porque cada vez hay más personas a las que les cuesta conciliar el sueño. En definitiva, el objetivo es protegerse de tanto dolor y sufrimiento. Por último, en mis conferencias buscan salir con un chute de energía, de positividad, adquiriendo más confianza en las posibilidades de poder alcanzar sus objetivos.

La importancia de la motivación interna

¿Eso también se puede conseguir con motivación interna?

Me gusta insistir en este tema en mis charlas. Tiene mucha importancia porque, además, depende de nosotros mismos y es la que nos permite ser auténticamente libres, no depender de los demás para estar bien.

La motivación interna es la que nos permite ser auténticamente libres

¿Qué radiografía se puede hacer de la sociedad actual?

Hay datos que son preocupantes. Uno de cada tres adultos reconoce tener niveles de angustia difíciles de soportar. Pero la proporción pasa a ser de uno de cada dos en los jóvenes. Y si nos fijamos en las mujeres, más del doble que los hombres. A las consultas de psicología acude el 70% de mujeres y el 30% de hombres.

Las señales de alerta

¿Cuándo es el momento de pedir ayuda?

Hay una serie de señales de alerta a las que debemos estar atentos para empezar a tomar medidas. Son señales a nivel personal, como irritabilidad, nerviosismo, agitación, sensación de sentirse superado en la vida. Esa bajada de ánimo se puede traducir en tristeza, apatía o sintomatología de ansiedad, incluso consumo excesivo de alcohol u otras drogas. En adolescentes y jóvenes, se puede llegar a ver autolesiones. Y, a nivel general, y esto es muy preocupante, un cierto retraimiento social y aislamiento.

María Jesús Álava, en el escenario / Miguel Ayuso

En ese aislamiento, ¿qué parte de culpa tienen las redes sociales?

Mucha. Siempre digo que hemos fallado bastante en la educación de las nuevas generaciones y, en lugar de enseñar a pensar, reflexionar y criticar, solo han sido receptores de información, con una conexión más aparente que real a través de las nuevas tecnologías, que provoca su aislamiento. Luego, son incapaces de salir y relacionarse con amistades. Las nuevas tecnologías han empobrecido nuestras relaciones sociales, cuando sabemos perfectamente que, dentro de la salud mental, es uno de los integrantes básicos. Por otro lado, la gente dice que depende de las circunstancias de la vida de cada uno, pero siempre insisto en que somos las personas las que creamos y destruimos nuestras propias emociones y perturbaciones.

Las nuevas tecnologías han empobrecido nuestras relaciones sociales

¿En qué sentido?

Hay que insistir en que el pensamiento es previo a la emoción, con lo que tiene de bueno y de malo. Aun así, es mucho lo que puedes hacer, incluso en las peores circunstancias, si empiezas a ser consciente primero de tus pensamientos, de cómo te están provocando esas emociones tan destructivas, para ser capaz de intervenir y poderlo solucionar, en gran medida. Tenemos un gran poder en nuestros estados emocionales y recuperar la ilusión depender de nuestra actitud ante la vida, no tanto de las circunstancias que nos rodean.

Un empuje a la educación emocional

¿La educación emocional ha ganado fuerza en los últimos años?

Se habla mucho más d ella, pero se sigue trabajando poco. Ojalá lo hiciéramos desde pequeños, porque los seis primeros años de vida son cruciales en una persona. Antes, la educación era mucho más vivencial y había experiencias. Ahora, son como meros receptores.

María Jesús Álava, en su visita al Club LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA / JOSE LUIS FERNANDEZ

¿Se ha abusado de las nuevas tecnologías en la educación?

Ha habido un abuso de tablets, móviles y ordenadores que ha impedido desarrollar determinadas funciones que solamente se desarrollan cuando tú las trabajas directamente, cuanto tú lees y escribes. Hay funciones cerebrales que no se están activando y de eso tenemos que ser muy conscientes. Afortunadamente, en muchos colegios ya se está abogando por que los niños no tengan móvil hasta los 16 años, porque, actualmente, en el 70% de nuestro tiempo libre estamos conectados a Internet, quitándolo del tiempo que teníamos antes para pensar, jugar, interrelacionarnos o experimentar.