La Junta de Semana Santa de Zamora recorta gastos para hacer frente a una economía delicada

La Junta Pro Semana Santa de Zamora está intentando limitar en lo posible los gastos ordinarios, como suministros o seguros con el fin de afrontar la delicada situación económica por la que atraviesa, debido a los gastos originados por la "carpa" (la nave museo temporal de San Bernabé) en un contexto de práctica ausencia de ingresos por tener el Museo cerrado por obras.

Sin embargo, la buena sintonía de las hermandades permitió aprobar tanto las cuentas del año 25 como el presupuesto para 2026, que asciende a 146.000 euros, sin oposición ni debate, de tal forma que la asamblea se desarrolló en un clima de "balsa de aceite" y se despachó en un cuarto de hora. Se tardó más en pasar lista que en el orden del día.

Desde la izquierda: Jesús Ferrero Lastra, Josué Crespo Rubio, Israel López Campus, Juan José Carbajo Cobos y Teo Hernando Calvo. / Victor Garrido / LZA

Con respecto a la situación económica, la Junta pro Semana Santa "está pasando ahora por una fase de adaptación a los gastos que vinieron con la construcción temporal, que hubo que adaptarla para la climatización que nos pidió Patrimonio, y eso ha sido un punto muy fuerte para las cuentas, con un gasto de aproximadamente el 70% de nuestro presupuesto. Hemos hecho una serie de recortes en el día a día, que ha supuesto unos 600-700 euros de recorte mensual, lo cual se nota mucho en las arcas de la Junta", explicó López Campos.

La climatización supuso un coste de 65.000 euros, a mayores de los 200.000 que costó la carpa, dinero, este último que sufragarán Ayuntamiento y Diputación. Para cuadrar las cuentas habrá que pedir una suerte de crédito puente que permita afrontar los gastos hasta que lleguen las subvenciones comprometidas.

Para 2026 se ha aprobado un presupuesto de 146.000 euros que se nutre de subvenciones públicas (se espera que crezcan incluso un poco), los socios de la Junta y algún ingreso más como el que pueda proporcionar la publicidad en la web y en la App, que este año estará disponible no solo para android sino también para el resto de sistemas operativos.

También se quiere agilizar la edición de la revista Barandales, con el fin de que salga a la venta antes que el año pasado, cuando se presentó demasiado tarde para tener un mínimo de recorrido.

La idea es que a partir de 2027 se pueda ir regularizando la situación, ya con el nuevo Museo en marcha y superada la situación de provisionalidad.

Pregoneros

Por otra parte, el presidente informó que ya están confirmados todos los pregoneros de la Pasión: Jesús Losada, en Zamora, Yanela Clavo en Madrid, el obispo Fernando Valera Sánchez en Vigo, Sara Pérez Tamame en Valladolid y Miguel Ángel Hernández Fuentes en Salamanca.

La asamblea dio la bienvenida a los nuevos presidentes elegidos, caso de Edgar Fernández, en la Vera Cruz y Manuel Cardo en el Espíritu Santo.

Recorridos

No se habló, sin embargo, de cómo se verán afectados los recorridos sobre todo los de las procesiones que tocan en la Catedral. Israel Campos indicó que es cuestión de cada cofradía. "Sí que va a haber posibilidad de salir de la Catedral, siempre manteniendo ese arco de acceso a las Edades del Hombre y se podrán hacer las estaciones de penitencia allí sin ningún tipo de problema". Por ejemplo, Vera Cruz y Santo Entierro podrían hacer el descanso tradicional sin problemas.

En el caso del Silencio, la idea es también mantener el acto del juramento como siempre. Sin embargo, Luz y Vida se plantea alguna alternativa, que se debatirá en la asamblea de la hermandad. Ahora mismo una opción es la de salir del Tránsito y bajar por Alfonso XII, Santa Lucía hasta el Puente de Piedra y el cementerio, ya que salir de la plaza de la Catedral sin resguardo podría ser demasiado riesgo en caso de inclemencias meteorológicas.

A la vuelta, la procesión se recogería en Santa María La Nueva.