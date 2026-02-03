Un joven podría ir un año a Topas por amenazar de muerte a una pareja

Las grabaciones con un móvil de las "amenazas claras de muerte" que un vecino de Pinilla profirió contra un examigo y su pareja, cotejadas por la Policía Nacional, según la Fiscalía de Zamora, podrían llevarle a prisión durante un año si la magistrada de la Sección de lo Penal confirma la pena que solicitó ayer el Ministerio Público. Una condena que la acusación particular eleva a dos años de prisión, uno por cada delito de amenazas que le imputa, y una orden de alejamiento no inferior a cinco años para frenar la actitud agresiva del acusado.

La compañera sentimental del amigo del acusado describió una persecución por carretera el 3 de noviembre de 2020 cuando se dirigía a su domicilio en Gema del Vino a las 19.00 horas y el procesado, de iniciales S.J.R., circulaba "muy rápido" antes de adelantarla para impedirle continuar la marcha, pasado el matadero situado en Arcenillas. La mujer detuvo el vehículo: "Me sacó para la carretera; se viene hacia mí y me apunta con una pistola negra y gris y me dice que nos va a matar a los dos".

La denunciante relató en el juicio que cuando el acusado se fue, ella, aterrada y en un estado de nervios muy alterado, condujo hasta Gema, "dejé el coche en marcha en la casa de mi vecina, salí corriendo hacia el interior del portalón". Su pareja le esperaba en casa de la vecina, que dio fe del estado en el que llegó la mujer y de lo que contó en la vista oral de ayer.

Al día siguiente, S.J.R. acudiría al trabajo de su examigo para pedirle que "saliera" con gestos amenazantes, según los vídeos que los policías nacionales añadieron a las diligencias. El acusado solo contestó a su abogado para negar todo y manifestar que la pareja le acosaba.