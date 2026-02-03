¿Quién es José Luis Barrigón, el número dos de la lista del PP de Zamora en las elecciones autonómicas del 15M?

El benaventano José Luis Barrigón figurará en el número dos de la candidatura del PP de Zamora en las elecciones del 15M que encabezará la consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García.

De 52 años, Barrigón es un ingeniero técnico industrial que entra en política tras una trayectoria como empresario del sector industrial y de la construcción sostenible.

Este ingeniero cuenta con certificación especializada en la construcción de viviendas bajo el estándar "Passivhaus", referente europeo en eficiencia energética y a lo largo de su carrera ha impulsado proyectos ligados a la innovación, la mejora de procesos y el ahorro energético. El PP ha destacado que aporta "experiencia, conocimiento técnico y una visión práctica orientada a un modelo de desarrollo moderno, equilibrado y comprometido con el futuro".

El partido ha dado a conocer los siete nombres de la candidatura, en la que la vicepresidenta autonómica Isabel Blanco va en el tercer puesto para compatibilizar su presencia en Zamora con su labor como coordinadora autonómica de la campaña del PP.

La lista prescinde de dos de los actuales procuradores regionales por la provincia, Óscar Reguera y Alberto Castro, ambos con una dilatada trayectoria en cargos institucionales.

Candidatos procedentes de la Administración local

En el número cuatro de la candidatura irá el actual diputado provincial de Juventud y Deportes y alcalde de Villalazán, Juan del Canto.

El quinto puesto lo ocupará la concejala del Ayuntamiento de Toro y enfermera de profesión, jefa de la Unidad de Enfermería de Psiquiatría y Salud Mental del complejo hospitalario de Zamora, Ana Isabel Castaño.

En el sexto lugar de la lista, el PP de Zamora ha puesto al alcalde de Rabanales, Santiago Moral, y el séptimo lugar es para la alcaldesa de Villarrín de Campos y presidenta del Consejo de Alcaldes de Zamora, Ainhoa Aranguren. La candidatura, según ha destacado el PP, representa una apuesta clara por la gestión eficaz, el conocimiento del territorio, la defensa del mundo rural, el municipalismo y la mejora de los servicios públicos.