Huir de la polarización con una campaña en positivo: así plantea el PP la "carrera" autonómica del 15M

Una campaña en positivo que huya de la polarización y la confrontación política. Así ha planteado el PP de Zamora la campaña de cara a las elecciones autonómicas del 15 de marzo en la hoja de ruta de la "carrera" hacia el 15M planteada por el Comité de Dirección del partido.

Ese órgano interno de los populares zamoranos ha mantenido una reunión encabezada por el presidente provincial del PP, José María Barrios, y con presencia, entre otros cargos, de la cabeza de lista del partido en Zamora de cara a las elecciones autonómicas del 15M y consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García.

Durante el encuentro, los dirigentes populares han sostenido que "la mejor opción" tanto para Zamora como para Castilla y León es que de las urnas salga un Gobierno del Partido Popular en solitario, que "garantice estabilidad, buena gestión y una respuesta eficaz a las necesidades reales de los ciudadanos".

Desde el PP de Zamora se ha puesto el acento en la preocupación por la gestión del día a día de los zamoranos y de sus problemas cotidianos, frente al abandono que, a su juicio, practican otros partidos políticos.

En este sentido, se ha defendido una política centrada en las personas y en la resolución de sus necesidades reales.

De cara a la campaña electoral que arrancará el 27 de febrero, la estrategia del PP de Zamora pasa por hacer una campaña en positivo, basada en hablar de los problemas reales de la ciudadanía, de la prestación de los servicios sociales básicos, de la educación, así como de la defensa del campo, de los agricultores y de los ganaderos, "sectores fundamentales para la provincia de Zamora".

Los populares han resaltado igualmente la necesidad de huir de la confrontación y de la polarización política, apostando por mostrar "la buena gestión" del actual Gobierno del Partido Popular en Castilla y León, liderado por Alfonso Fernández Mañueco, como aval para seguir gobernando la Comunidad.