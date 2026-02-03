Festival solidario a favor de Corriendo con el Corazón por Hugo

El Teatro Ramos Carrión de Zamora acogerá el domingo 8 de febrero, a las 18.30 horas un festival solidario a favor de la asociación zamorana de enfermedades raras Corriendo con el Corazón por Hugo, organizado por el Grupo de Coros y Danzas Doña Urraca.

El evento contará con la colaboración especial del Grupo de Coros y Danzas Castiella, procedente de Cabezón de Pisuerga (Valladolid), ofreciendo al público una bonita y cuidada muestra del folclore y las danzas tradicionales.

El donativo mínimo para asistir al festival se ha fijado en cuatro euros, con el objetivo de facilitar la participación del mayor número posible de personas y apoyar esta iniciativa solidaria.

Las entradas se pueden adquirir en las sedes de Corriendo con el Corazón por Hugo y Doña Urraca y los días 4 y 5 de febrero en la caseta número 1 de Santa Clara. También se pueden reservar las entradas enviando un WhatsApp al teléfono 698 92 35 95.

Desde la organización se invita a toda la ciudadanía a disfrutar de una tarde de música, danza y compromiso social, apoyando al mismo tiempo una causa solidaria a través de la cultura popular.