Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Desbordamiento de los ríos en ZamoraSe encarece la obra del Mercado de AbastosMercado de Abastos de ZamoraTurismo en Zamora: balance 2025San Pedro 2026 (Zamora)
instagramlinkedin

Eventos

Festival solidario a favor de Corriendo con el Corazón por Hugo

El Grupo de Coros y Danzas Doña Urraca organiza la cita el domingo 8 de febrero

Doña Urraca en una de sus actuaciones.

Doña Urraca en una de sus actuaciones. / Archivo

L. G. M.

El Teatro Ramos Carrión de Zamora acogerá el domingo 8 de febrero, a las 18.30 horas un festival solidario a favor de la asociación zamorana de enfermedades raras Corriendo con el Corazón por Hugo, organizado por el Grupo de Coros y Danzas Doña Urraca.

El evento contará con la colaboración especial del Grupo de Coros y Danzas Castiella, procedente de Cabezón de Pisuerga (Valladolid), ofreciendo al público una bonita y cuidada muestra del folclore y las danzas tradicionales.

El donativo mínimo para asistir al festival se ha fijado en cuatro euros, con el objetivo de facilitar la participación del mayor número posible de personas y apoyar esta iniciativa solidaria.

Las entradas se pueden adquirir en las sedes de Corriendo con el Corazón por Hugo y Doña Urraca y los días 4 y 5 de febrero en la caseta número 1 de Santa Clara. También se pueden reservar las entradas enviando un WhatsApp al teléfono 698 92 35 95.

Noticias relacionadas y más

Desde la organización se invita a toda la ciudadanía a disfrutar de una tarde de música, danza y compromiso social, apoyando al mismo tiempo una causa solidaria a través de la cultura popular.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. ¿Cuántos habitantes tiene mi pueblo? Consulta los vecinos de los 520 núcleos de población de Zamora
  2. Un año y medio de cárcel a un empresario zamorano por agresión sexual a una empleada
  3. ¿Qué son las casas industrializadas? La apuesta de 20 pueblos de Zamora para solucionar la falta de vivienda
  4. El dueño de General de Cuadros Eléctricos recibe orden de ingreso en Topas por el fraude fiscal de 1,1 millones
  5. No coger el coche en Zamora, salvo que sea imprescindible: 'La nevada es mayor que la de Filomena
  6. Con las manos en la masa: reparto gratuito de pizzas en la protesta agraria de Zamora para saber apreciar el trigo y la carne local
  7. Un colegio de Zamora suspende las clases y los servicios municipales se emplean a fondo por la nieve
  8. Zamora, ciudad de cines: las salas que marcaron generaciones y qué fue de ellas

La Junta de Semana Santa de Zamora recorta gastos para hacer frente a una economía delicada

La Junta de Semana Santa de Zamora recorta gastos para hacer frente a una economía delicada

Festival solidario a favor de Corriendo con el Corazón por Hugo

Festival solidario a favor de Corriendo con el Corazón por Hugo

El testimonio de un pasajero zamorano del tren regional de Puebla de Sanabria accidentado: "He vuelto a nacer"

El testimonio de un pasajero zamorano del tren regional de Puebla de Sanabria accidentado: "He vuelto a nacer"

Zamora, más modernista que nunca

Zamora, más modernista que nunca

Fallece el presidente que modernizó la Hermandad de la Tercera Caída de Zamora

Fallece el presidente que modernizó la Hermandad de la Tercera Caída de Zamora

El proyecto Silver Digi de la Diputación de Zamora, reconocido por el Gobierno de España como "emblemático"

El proyecto Silver Digi de la Diputación de Zamora, reconocido por el Gobierno de España como "emblemático"

La obra del Mercado de Abastos de Zamora se encarecerá en dos millones de euros por el modificado

La obra del Mercado de Abastos de Zamora se encarecerá en dos millones de euros por el modificado

Música antigua y románico: la oferta complementaria y gratuita para zamoranos y visitantes de Las Edades

Música antigua y románico: la oferta complementaria y gratuita para zamoranos y visitantes de Las Edades
Tracking Pixel Contents