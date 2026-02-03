La Diputación de Zamora licita por 150.000 euros el servicio de apoyo en la gestión y control de colonias felinas

La Diputación de Zamora va a licitar por 150.000 euros (IVA incluido) el contrato para la prestación del servicio de apoyo en la gestión y control de colonias felinas en los municipios de menos de 5.000 habitantes de la provincia. El objetivo es dar cumplimiento a la normativa vigente en materia de bienestar animal y apoyar a los ayuntamientos en esta competencia.

El anuncio se publicará en el perfil del contratante de la Diputación, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, contemplando una vigencia de tres años, contados desde la fecha de formalización.

El servicio permitirá la aplicación del método CER (captura, esterilización y retorno) en colonias felinas previamente identificadas por los ayuntamientos y comunicadas a la Diputación, que actuará como interlocutor único con la empresa adjudicataria.

Las actuaciones incluirán la captura de los animales, su traslado a instalaciones autorizadas, el examen veterinario, la esterilización, la identificación, la desparasitación y el posterior retorno a la colonia de origen, garantizando en todo momento el máximo bienestar animal.

El servicio se desarrollará en los municipios de la provincia de Zamora con población inferior a 5.000 habitantes que soliciten este servicio a la Diputación.

Desde la institución provincial, subrayan que este contrato refuerza su "compromiso con los ayuntamientos del medio rural, facilitando la gestión responsable de las colonias felinas y contribuyendo al control poblacional de estos animales conforme a lo establecido en la Ley 7/2023, de protección de los derechos y el bienestar de los animales".