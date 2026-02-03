Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Desbordamiento de los ríos en ZamoraMercado de Abastos de ZamoraTurismo en Zamora: balance 2025San Pedro 2026 (Zamora)
instagramlinkedin

La cuesta de enero deja a 236 zamoranos en la cola del paro: 8.447 desempleados en la provincia

El arranque de 2026 se traduce en un repunte del desempleo en la provincia respecto a diciembre, aunque mejora si se compara con un año atrás

Trabajadores en una oficina.

Trabajadores en una oficina. / EUROPA PRESS - Archivo

Tania Sutil

Tania Sutil

El mercado laboral en Zamora deja por el camino a 236 parados más en la cuesta de enero de este año. El arranque de 2026 se traduce en un repunte del desempleo en la provincia con 8.447 personas sin trabajo en este momento. Se trata de un incremento del 2,87% con respecto a diciembre, una tendencia habitual de un mes marcado por el fin de la campaña navideña y el descenso general de la actividad económica invernal.

Sin embargo, la perspectiva cambia cuando se mira con un año de distancia. En comparación con el 31 de enero de 2025, Zamora cuenta hoy con 550 demandantes de empleo menos, un descenso del 6,11%.

Detienen a 25 personas por un presunto fraude a la Seguridad Social mediante la prestación por desempleo

Detienen a 25 personas por un presunto fraude a la Seguridad Social mediante la prestación por desempleo

Vídeo: Agencia ATLAS | Foto: EP

Seguridad Social en Zamora

El número total de personas afiliadas a la Seguridad Social en la provincia de Zamora a 31 de enero es de 61.446, lo que supone 751 afiliados menos que el 31 de diciembre de 2025 (-1,21%).

Si comparamos los datos con los del 31 de enero de 2025, las personas afiliadas a la Seguridad Social han aumentado un 1,66%, al haberse afiliado 1.003 personas más en este periodo.

Castilla y León

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 1.971 personas en enero en Castilla y León en comparación con el mes anterior hasta los 103.976 desempleados, un 1,93% más, 0,67 décimas por encima de la media que aumentó un 1,26%, según los datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Se trata del séptimo peor dato en la evolución del paro en términos relativos del país que anotó aumentos en todas las autonomías salvo en Islas Baleares (-4,30 por ciento) y en Melilla (0,13 por ciento).

Mercado laboral en España

El mercado laboral español se ha dejado 270.782 empleos en la cuesta de enero de este año. No hay ejercicio que empiece bien en términos de ocupación, aunque este 2026 ha dejado números especialmente abultados, los peores desde 2012. El comercio y la hostelería son las actividades que más ocupación suelen finiquitar con el arranque del año, mandando al paro a los refuerzos de la campaña navideña.

Noticias relacionadas y más

El empleo ha arrancado 2026 con una marcha menos que la que llevaba al final del año pasado, lo que tampoco es significativo a la hora de aventurar cómo irá el año. El pasado ejercicio empezó con signos evidentes de desaceleración que se acabaron revirtiendo a medida que avanzó el calendario.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. ¿Cuántos habitantes tiene mi pueblo? Consulta los vecinos de los 520 núcleos de población de Zamora
  2. Un año y medio de cárcel a un empresario zamorano por agresión sexual a una empleada
  3. ¿Qué son las casas industrializadas? La apuesta de 20 pueblos de Zamora para solucionar la falta de vivienda
  4. El dueño de General de Cuadros Eléctricos recibe orden de ingreso en Topas por el fraude fiscal de 1,1 millones
  5. No coger el coche en Zamora, salvo que sea imprescindible: 'La nevada es mayor que la de Filomena
  6. La zamorana Josefa Hernández cumple 100 años
  7. Con las manos en la masa: reparto gratuito de pizzas en la protesta agraria de Zamora para saber apreciar el trigo y la carne local
  8. Un colegio de Zamora suspende las clases y los servicios municipales se emplean a fondo por la nieve

Salen a subasta terrenos en Zamora de la liquidación de la inmobiliaria Reyal Urbis

Salen a subasta terrenos en Zamora de la liquidación de la inmobiliaria Reyal Urbis

Huir de la polarización con una campaña en positivo: así plantea el PP la "carrera" autonómica del 15M

Huir de la polarización con una campaña en positivo: así plantea el PP la "carrera" autonómica del 15M

Alerta por el desbordamiento de los ríos en Zamora: nivel naranja en Manganeses de la Polvorosa y otros cinco amarillos activos

Alerta por el desbordamiento de los ríos en Zamora: nivel naranja en Manganeses de la Polvorosa y otros cinco amarillos activos

El tictac que marca el paso del tiempo en Zamora

El tictac que marca el paso del tiempo en Zamora

La cuesta de enero deja a 236 zamoranos en la cola del paro: 8.447 desempleados en la provincia

La cuesta de enero deja a 236 zamoranos en la cola del paro: 8.447 desempleados en la provincia

Raya un banco del juzgado y le cae una condena de 320 euros: 200 euros para restuararlo

Raya un banco del juzgado y le cae una condena de 320 euros: 200 euros para restuararlo

Zamora se prepara para una semana inestable con lluvias frecuentes y riesgo de crecidas en ríos

Zamora se prepara para una semana inestable con lluvias frecuentes y riesgo de crecidas en ríos

Un joven podría ir un año a Topas por amenazar de muerte a una pareja

Un joven podría ir un año a Topas por amenazar de muerte a una pareja
Tracking Pixel Contents