La cuesta de enero deja a 236 zamoranos en la cola del paro: 8.447 desempleados en la provincia

El mercado laboral en Zamora deja por el camino a 236 parados más en la cuesta de enero de este año. El arranque de 2026 se traduce en un repunte del desempleo en la provincia con 8.447 personas sin trabajo en este momento. Se trata de un incremento del 2,87% con respecto a diciembre, una tendencia habitual de un mes marcado por el fin de la campaña navideña y el descenso general de la actividad económica invernal.

Sin embargo, la perspectiva cambia cuando se mira con un año de distancia. En comparación con el 31 de enero de 2025, Zamora cuenta hoy con 550 demandantes de empleo menos, un descenso del 6,11%.

Vídeo: Agencia ATLAS | Foto: EP

Seguridad Social en Zamora

El número total de personas afiliadas a la Seguridad Social en la provincia de Zamora a 31 de enero es de 61.446, lo que supone 751 afiliados menos que el 31 de diciembre de 2025 (-1,21%).

Si comparamos los datos con los del 31 de enero de 2025, las personas afiliadas a la Seguridad Social han aumentado un 1,66%, al haberse afiliado 1.003 personas más en este periodo.

Castilla y León

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 1.971 personas en enero en Castilla y León en comparación con el mes anterior hasta los 103.976 desempleados, un 1,93% más, 0,67 décimas por encima de la media que aumentó un 1,26%, según los datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Se trata del séptimo peor dato en la evolución del paro en términos relativos del país que anotó aumentos en todas las autonomías salvo en Islas Baleares (-4,30 por ciento) y en Melilla (0,13 por ciento).

Mercado laboral en España

El mercado laboral español se ha dejado 270.782 empleos en la cuesta de enero de este año. No hay ejercicio que empiece bien en términos de ocupación, aunque este 2026 ha dejado números especialmente abultados, los peores desde 2012. El comercio y la hostelería son las actividades que más ocupación suelen finiquitar con el arranque del año, mandando al paro a los refuerzos de la campaña navideña.

El empleo ha arrancado 2026 con una marcha menos que la que llevaba al final del año pasado, lo que tampoco es significativo a la hora de aventurar cómo irá el año. El pasado ejercicio empezó con signos evidentes de desaceleración que se acabaron revirtiendo a medida que avanzó el calendario.