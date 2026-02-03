Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Desbordamiento de los ríos en ZamoraMercado de Abastos de ZamoraTurismo en Zamora: balance 2025San Pedro 2026 (Zamora)
instagramlinkedin

Planes

El ciclo de música de raíz regresa a la Biblioteca Pública de Zamora

Santa Teresa o las mujeres artistas en la Edad Moderna centran varias de las actividades

El experto Matías López López profundiza en la figura y la memoria de Agustín García Calvo

Una mujer contempla la exposición sobre Agustín García Calvo.

Una mujer contempla la exposición sobre Agustín García Calvo. / A. P. (ARCHIVO)

Natalia Sánchez

Natalia Sánchez

Una presentación literaria, la música tradicional, el mundo del arte o la figura de Agustín García Calvo conforman la agenda cultural que propone para esta semana la Biblioteca Pública de Zamora.

"Yo soy Teresa de Jesús" es el libro de Eladio Riesco Hernández, donde el autor acerca a la presencia de la autora mística en la provincia. La publicación monográfica, editada en 2024, se presenta el miércoles 4 de febrero a las 19.00 horas.

Música

La IV edición de los conciertos de música tradicional contará con cuatro fechas a lo largo del mes de febrero y echa a andar el próximo día 5 de febrero de a 19.00 horas con un recital a cargo de San Miguel Fraser, una formación que propone una fusión única de talento y tradición.

San Miguel Fraser lo integran María San Miguel, una castellana violinista, panderetera y cantante, y Galen Fraser, compositor e instrumentista de cuerda frotada y pulsada (violín y cistro), con raíces en la herencia musical escocesa, lo que hace que "este dúo ofrece una experiencia sonora inigualable", según explica el centro en su página web.

La mujer en el mundo del arte

La experta en historia del Arte, Alicia Santiago Tamame, acercará la presencia de la mujer en la historia del arte durante los siglos XVII y XVIII en la charla titulada "Maestras del arte II". La docente tendrá en cuenta las obras de pintoras y escultoras tales como Luisa Roldán, Mariana de la Cueva, Ana María Mengs o Luisa de Morales, entre otras.

La conferencia será el viernes 6 de febrero a las 19.00 horas.

El cartel de la actividad.

El cartel de la actividad. / Cedida

Por otro lado, ya está abierto el plazo de inscripción para el taller "Yo conecto", un proyecto que impulsa la formación en competencias digitales básicas. La actividad, dirigida a mayores de 60, tendrá lugar los días 10, 13, 19 y 20 de febrero de 11.00 a 14.00 horas.

Charla sobre Agustín García Calvo

El doctor en Filología Clásica por la Universidad de Barcelona y catedrático de Filología Latina en la Universidad de Lleida, Matías López López, acercará a la figura del intelectual zamorano Agustín García Calvo el sábado día 7 de febrero a las 12.00 horas en el salón de actos de la Biblioteca Pública de Zamora.

El docente, que ha publicado un centenar de trabajos en el ámbito de la filología, impartirá la charla que lleva por título "Memoria -necesaria-de Agustín García Calvo".

Cartel de la charla.

Cartel de la charla. / Cedida

Exposición

López es uno de los grandes expertos en la figura del intelectual y su ponencia tiene lugar en la recta final de la muestra dedicada a García Calvo que puede contemplarse en la sala de exposiciones de la Biblioteca Pública de Zamora hasta el día 15 de febrero.

Noticias relacionadas y más

La exposición supone un minucioso recorrido documental de los materiales que atesora la Editorial Lucina. Es un recorrido más humano a lo largo de la trayectoria de este hombre polifacético que cultivó el teatro, la poesía y la traducción, que creó manuales para sus alumnos del instituto Claudio Moyano sin olvidar la defensa de sus convicciones políticas o del tren.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. ¿Cuántos habitantes tiene mi pueblo? Consulta los vecinos de los 520 núcleos de población de Zamora
  2. Un año y medio de cárcel a un empresario zamorano por agresión sexual a una empleada
  3. ¿Qué son las casas industrializadas? La apuesta de 20 pueblos de Zamora para solucionar la falta de vivienda
  4. El dueño de General de Cuadros Eléctricos recibe orden de ingreso en Topas por el fraude fiscal de 1,1 millones
  5. No coger el coche en Zamora, salvo que sea imprescindible: 'La nevada es mayor que la de Filomena
  6. La zamorana Josefa Hernández cumple 100 años
  7. Con las manos en la masa: reparto gratuito de pizzas en la protesta agraria de Zamora para saber apreciar el trigo y la carne local
  8. Un colegio de Zamora suspende las clases y los servicios municipales se emplean a fondo por la nieve

Salen a subasta terrenos en Zamora de la liquidación de la inmobiliaria Reyal Urbis

Salen a subasta terrenos en Zamora de la liquidación de la inmobiliaria Reyal Urbis

Huir de la polarización con una campaña en positivo: así plantea el PP la "carrera" autonómica del 15M

Huir de la polarización con una campaña en positivo: así plantea el PP la "carrera" autonómica del 15M

Alerta por el desbordamiento de los ríos en Zamora: nivel naranja en Manganeses de la Polvorosa y otros cinco amarillos activos

Alerta por el desbordamiento de los ríos en Zamora: nivel naranja en Manganeses de la Polvorosa y otros cinco amarillos activos

El tictac que marca el paso del tiempo en Zamora

El tictac que marca el paso del tiempo en Zamora

La cuesta de enero deja a 236 zamoranos en la cola del paro: 8.447 desempleados en la provincia

La cuesta de enero deja a 236 zamoranos en la cola del paro: 8.447 desempleados en la provincia

Raya un banco del juzgado y le cae una condena de 320 euros: 200 euros para restuararlo

Raya un banco del juzgado y le cae una condena de 320 euros: 200 euros para restuararlo

Zamora se prepara para una semana inestable con lluvias frecuentes y riesgo de crecidas en ríos

Zamora se prepara para una semana inestable con lluvias frecuentes y riesgo de crecidas en ríos

Un joven podría ir un año a Topas por amenazar de muerte a una pareja

Un joven podría ir un año a Topas por amenazar de muerte a una pareja
Tracking Pixel Contents