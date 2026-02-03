El ciclo de música de raíz regresa a la Biblioteca Pública de Zamora

Una presentación literaria, la música tradicional, el mundo del arte o la figura de Agustín García Calvo conforman la agenda cultural que propone para esta semana la Biblioteca Pública de Zamora.

"Yo soy Teresa de Jesús" es el libro de Eladio Riesco Hernández, donde el autor acerca a la presencia de la autora mística en la provincia. La publicación monográfica, editada en 2024, se presenta el miércoles 4 de febrero a las 19.00 horas.

Música

La IV edición de los conciertos de música tradicional contará con cuatro fechas a lo largo del mes de febrero y echa a andar el próximo día 5 de febrero de a 19.00 horas con un recital a cargo de San Miguel Fraser, una formación que propone una fusión única de talento y tradición.

San Miguel Fraser lo integran María San Miguel, una castellana violinista, panderetera y cantante, y Galen Fraser, compositor e instrumentista de cuerda frotada y pulsada (violín y cistro), con raíces en la herencia musical escocesa, lo que hace que "este dúo ofrece una experiencia sonora inigualable", según explica el centro en su página web.

La mujer en el mundo del arte

La experta en historia del Arte, Alicia Santiago Tamame, acercará la presencia de la mujer en la historia del arte durante los siglos XVII y XVIII en la charla titulada "Maestras del arte II". La docente tendrá en cuenta las obras de pintoras y escultoras tales como Luisa Roldán, Mariana de la Cueva, Ana María Mengs o Luisa de Morales, entre otras.

La conferencia será el viernes 6 de febrero a las 19.00 horas.

El cartel de la actividad. / Cedida

Por otro lado, ya está abierto el plazo de inscripción para el taller "Yo conecto", un proyecto que impulsa la formación en competencias digitales básicas. La actividad, dirigida a mayores de 60, tendrá lugar los días 10, 13, 19 y 20 de febrero de 11.00 a 14.00 horas.

Charla sobre Agustín García Calvo

El doctor en Filología Clásica por la Universidad de Barcelona y catedrático de Filología Latina en la Universidad de Lleida, Matías López López, acercará a la figura del intelectual zamorano Agustín García Calvo el sábado día 7 de febrero a las 12.00 horas en el salón de actos de la Biblioteca Pública de Zamora.

El docente, que ha publicado un centenar de trabajos en el ámbito de la filología, impartirá la charla que lleva por título "Memoria -necesaria-de Agustín García Calvo".

Cartel de la charla. / Cedida

Exposición

López es uno de los grandes expertos en la figura del intelectual y su ponencia tiene lugar en la recta final de la muestra dedicada a García Calvo que puede contemplarse en la sala de exposiciones de la Biblioteca Pública de Zamora hasta el día 15 de febrero.

La exposición supone un minucioso recorrido documental de los materiales que atesora la Editorial Lucina. Es un recorrido más humano a lo largo de la trayectoria de este hombre polifacético que cultivó el teatro, la poesía y la traducción, que creó manuales para sus alumnos del instituto Claudio Moyano sin olvidar la defensa de sus convicciones políticas o del tren.