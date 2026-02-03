El Campus acoge el V Foro Universidad Empresa en Zamora

Los días 4, 5 y 6 de febrero, en el Campus Viriato, tendrá lugar el V Foro Universidad Empresa de la Escuela Politécnica Superior de Zamora, que organiza la propia Escuela con la participación de diferentes entidades públicas y privadas.

El principal objetivo es dar a conocer al alumnado de todas las titulaciones las diversas oportunidades profesionales existentes tras la finalización de sus estudios. El foro abordará las distintas salidas y vías de desarrollo personal y profesional que los estudiantes pueden emprender al concluir los grados.

Como en ediciones previas, el programa incluirá mesas redondas y charlas a cargo de los servicios de empleo y prácticas en empresa de la Escuela Politécnica Superior de Zamora, además de actividades participativas como dinámicas de grupo, simulaciones de entrevistas y otras acciones formativas con empresas relevantes del sector.

Con el lema "Descubre hasta dónde puedes llegar", el foro se inicia el miércoles 4 en el salón de actos del Campus con el acto de bienvenida y la intervención de autoridades a partir de las 12.30 horas, entre otros de Óscar Lorenzo Sánchez, delegado del rector de Estrategia Institucional en Investigación, Transferencia e Internacionalización o Carlos Iván Riñones, coordinador de servicios de la Consejería de Industria.

A continuación intervendrán los colegios profesionales y a partir de las 16.30 horas se hablará sobre empleo en la Universidad, con Teresa Gutiérrez, del servicio de Inserción de la Universidad; Leticia Aguado, subdirectora de Estudiantes de la Politécnica; y Pilar Póveda, de la Fundación General de la Usal. También se pondrá sobre la mesa "De las Prácticas al Empleo", actividad enmarcada en el Pasaporte Empleo Usal.

El jueves 5 a las 10.00 horas imparte una conferencia en comandante Martín Díaz Cuesta, previa a la mesa redonda de las 10.45 horas con representantes de las empresas Michelin, Cerealto (Siro), Air Institute, Serbatic, Ideas TX y Newener. A las 12.00 horas está prevista una segunda mesa redonda con Kimberly Clark, Cuposol, Grupo Ires, Iberdrola y Tecopysa, y por la tarde dinámicas y coloquios en las aulas de la Escuela Politécnica con responsables de las empresas zamoranas Fariña, San Gregorio, Tecozam, Gamez Studio, Tecopysa y Cerealto.

El viernes 6 la sesión de mañana, a partir de las 10.00 horas, se dedica al emprendimiento y tras la pausa café se conocerán experiencias de los egresados.