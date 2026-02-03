Caja Rural de Zamora refuerza su apoyo estratégico a Fromago 2026

Caja Rural de Zamora y la Escuela Internacional de Industrias Lácteas (Eilza) han firmado un convenio de colaboración para impulsar la tercera edición de la Feria Internacional del Queso Fromago 2026. Acuerdo con el que la entidad financiera consolida su apoyo a uno de los eventos agroalimentarios más relevantes de la provincia.

Cipriano García Rodríguez, director general de Caja Rural de Zamora y Sara Fregeneda López, presidenta de Eilza, han rubricado el convenio destacando la importancia estratégica de Fromago para el desarrollo del sector lácteo y la proyección de Zamora a nivel nacional e internacional.

El acuerdo se traduce en un apoyo de Caja Rural de Zamora 50.000 euros directos más otros 25.000 euros que se dirigen a las propias actividades que realiza la entidad en la Plaza Mayor de Zamora durante los días de la feria, como, por ejemplo, conciertos y actos de dinamización que se desarrollan en su escenario.

Durante su intervención, García subrayó el "rotundo éxito" de las pasadas ediciones del evento que han conseguido situar a Zamora "en el mapa mundial del queso".

"El sector lácteo zamorano es un sector absolutamente fundamental y esta puesta en escena contribuye a ponerlo en valor, además de acreditar que en Zamora se pueden hacer cosas importantes, siendo un ejemplo para continuar y evitar el conformismo", apreció el director general.

En este sentido, enfatizó el papel de la Escuela de Industrias Lácteas y de la feria como escaparate del sector primario "determinante" para la economía zamorana. "Fromago acredita que en Zamora se pueden hacer cosas importantes y que existen posibilidades reales de desarrollo futuro", añadió.

Sara Fregeneda López, presidenta de la Escuela Internacional de Industrias Lácteas (EIilza) y Cipriano García, director general de Caja Rural de Zamora. / Alba Prieto

Por su parte, Fregeneda agradeció el respaldo continuado de Caja Rural de Zamora, que un año más se suma al proyecto Fromago y colabora activamente con la escuela, formando parte de su patronato y apoyando de manera constante sus iniciativas. "Sin el apoyo de la Caja Rural, de las empresas y de las instituciones, Fromago no podría salir adelante", afirmó.

La presidenta de Eilza recordó que el sector lácteo y el sector quesero de la provincia tiene "mucho potencial", con "un gran volumen de negocio detrás", por lo que "todo este apoyo y visibilidad es fundamental" para darle impulso. Asimismo, apreció que Fromago no solo impulsa la promoción del sector quesero y lácteo, sino que también refuerza la formación, uno de los pilares fundamentales de la escuela, dando a conocer las múltiples posibilidades de un sector con gran potencial económico en Zamora.

Respecto a la preparación de la edición 2026, Fregeneda recordó que ya se han puesto en marcha los canales de difusión y los concursos oficiales, entre los que destacan, como gran novedad de este año, el de mejor tarta de queso, en respuesta al creciente interés por este producto, que se une al de mejor tabla de quesos y mejor fromelier.

En cuanto a las inscripciones, mostró su satisfacción con el buen ritmo de las mismas, con cerca del 80% del espacio disponible para expositores reservado. En total, se prevén unos 400 stands que se ubicarán a lo largo de más de dos kilómetros desde la Plaza de la Marina a la Plaza de la Catedral.

Expositores que procederán de todo el territorio nacional, además de otros países como Portugal, Holanda, Francia, Suiza o Italia.