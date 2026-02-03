Año nefasto para hoteles, turismo rural y apartamentos en Zamora

Ni hoteles, ni apartamentos, ni alojamientos rurales. El turismo zamorano no levantó cabeza en 2025, un año en el que regresó a cifras poco mejores que 2021, el segundo año de pandemia aún con restricciones. El Instituto Nacional de Estadística colgaba este lunes los datos de los alojamientos turísticos extrahoteleros, que completaban el cuadro que unos días antes marcaba ya una pobre tendencia en hoteles y hostales. Los grandes incendios del verano han podido influir a peor en los datos turísticos que tampoco notan demasiado el impulso de Las Edades del Hombre.

El turismo rural acaba el año 2025 con 52.362 viajeros, lo que supone una caída del 27% respecto al año anterior, cuando casi se llegó a los 72.000. Son unos números tan bajos que apenas superan en cuatro mil turistas a los del año 2021.

En pernoctaciones las cosas fueron algo mejor, pero aún así cayeron casi un 20%. Se consumieron 112.295 noches en los alojamientos rurales de la provincia frente a las 139.587 de un año antes. 2024 fue un buen año sobre todo en la atracción de turismo extranjero, que pinchó y de qué manera (se redujo a la mitad) en el ejercicio recién finalizado, 2025.

La oferta de establecimientos osciló entre los 196 de enero y los 236 de noviembre, y los visitantes marcaron su récord en agosto.

Turismo rural en Castilla y León / Ical

En cuanto a los apartamentos turísticos también atrajeron menos turistas durante el pasado año, 16.971 viajeros frente a los 20.788 de 2024. Eso sí la cifra de turistas alojados en apartamentos en 2025 superó a la de 2023, en una tendencia que debería ir a más por el aumento de la oferta. Esta oscila entre los 153 establecimientos con 585 plazas de los meses de enero y febrero hasta los 202 apartamentos y 656 plazas del mes de agosto.

Hoteles y hostales

Los hoteles tampoco notan los efectos de Las Edades del Hombre. Cerraron el año con 214.719 turistas, un 6% menos que el año precedente. Son menos viajeros que en los tres años anteriores y habría que ir a 2021 para encontrar una cifra más baja (177.621).

Las pernoctaciones se quedaron en 355.988 noches de hoteles, si bien en este parámetro el descenso había comenzado ya en el año anterior, en 2023. En cualquier caso las pernoctaciones de 2025 son las más bajas desde 2021 en la provincia de Zamora.

Castilla y León

Castilla y León mantuvo el pasado año 2025 el liderazgo en turismo rural, a pesar del descenso registrado en el número de pernoctaciones ( un 5,9%) y del número de viajeros (menos 2,5%).

En el conjunto de España, las pernoctaciones en alojamientos de turismo rural aumentaron un 1,2% en 2025, hasta las 12,8 millones. Las de residentes aumentaron un 0,49% y de las de no residentes aumentaron un 0,9.

Castilla y León fue el destino preferido con 1,8 millones de pernoctaciones, por delante de Baleares y Andalucía.